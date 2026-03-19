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Porque su petición de contratación no ha sido resuelta conforme a lo dicho por las autoridades, colaboradores de la han convocado a una nueva manifestación pública para el próximo día 27.

Esto luego de que ayer se les comunicara que su contratación permanente presuntamente se daría hasta mayo, para cubrir el periodo hasta diciembre, y no desde abril como se les había asegurado tras sus primeras inconformidades el mes pasado.

Por medio de un comunicado firmado por Colectiva Cineteca, los colaboradores abundaron que el problema, aunque de manera extraoficial, se debe a que la Secretaría de Hacienda rechazó los folios que serían utilizados para la renovación de contratos y el ingreso de nuevo personal.

“Aunque Cineteca Nacional se ha dicho estar “abierta al diálogo y atenta a las necesidades de todos y cada uno de sus colaboradores”, respecto a esta inesperada situación de contratación, las autoridades no extendieron ninguna explicación clara respecto al inconveniente, lo que remarca la intransigencia que la institución ha mantenido desde que se hicieron visibles las demandas y peticiones para tener las condiciones laborales básicas”, indica en el texto.

A principios de febrero EL UNIVERSAL dio cuenta de molestia de un grupo de trabajadores por honorarios inconformes por la no recontratación por parte de la Cineteca.

Los trabajadores por honorarios, a diferencia de los asalariados, no cuentan con beneficios laborales como vacaciones pagadas o seguro social; así como que los pagos pueden establecer por horarios, proyectos o contingencia, entre otras cosas.

El problema surgió cuando, a finales del año pasado, se giró a las dependencias gubernamentales de no recontratar personas con menos de medio año de antigüedad. A eso sumó que Hacienda no había destinado recursos aún para este año.

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Entre los reclamos de los inconformes se encuentran que debían hacer más actividades con la apertura de la Cineteca Chapultepec (sumando ya tres sedes), con el mismo personal y pago.

En el comunicado, la Colectiva Cineteca recuerda que el día 9 de febrero hubo una reunión con los titulares de la Unidad de Administración y Finanzas, así como de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Cultura, además del director de Administración y Finanzas y la directora general de Cineteca Nacional.

En dicho encuentro, destaca el comunicado, las autoridades se comprometieron a resolver adeudos, pero, sobre todo, pidieron tener calma pues las contrataciones correspondientes al periodo de abril a diciembre de 2026 se realizarían con total certeza.

“La falta de certeza laboral y la intermitencia para las contrataciones se ha justificado a partir de la integración de las "nuevas disposiciones normativas de la Secretaría de Hacienda para los prestadores de servicios profesionales”, emitidas el año pasado”, refiere el texto.

“No obstante, lo que hoy se sabe es que Hacienda sigue demandando una justificación para otorgar la autorización que avale el incremento a los salarios y el ingreso de nuevo personal a la plantilla de trabajadores, a pesar de que las actividades que se realizan en las tres sedes de Cineteca Nacional lo necesitan: no son caprichos, son necesidades urgentes”, se lee.

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El comunicado concluye con el aviso de una nueva manifestación por precariedad laboral en la Cineteca sede Xoco, para el próximo día 27.

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