Luego de que trabajadores anunciaran un paro de labores, la Cineteca Nacional aseguró que sus actividades continúan con normalidad. A través de un comunicado difundido en redes sociales este viernes 14 de febrero de 2026, la institución informó que todas las salas de sus tres recintos se encuentran en funcionamiento.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

En la publicación, la Cineteca señaló que las sedes Xoco, de las Artes y Chapultepec mantienen sus funciones conforme a lo programado. Asimismo, reiteró su respeto a la libre manifestación de sus trabajadores y colaboradores, y afirmó que los adeudos pendientes fueron liquidados desde el día anterior.

El mensaje también subraya que, a lo largo de la semana, se han sostenido reuniones entre representantes de los trabajadores y la dirección de la institución, como parte del diálogo para atender las inconformidades planteadas.

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2026 #CinetecaNacionalInforma al público en general y medios de comunicación:



La Cineteca Nacional informa que todas las salas de sus tres recintos están en funcionamiento.



Reiteramos el respeto a la libre manifestación de algunos de sus… — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) February 14, 2026

Lee también: En la Cineteca Nacional exigen a su directora mejores condiciones de trabajo

Pese a este pronunciamiento oficial, trabajadores de la Cineteca sí llevaron a cabo la manifestación que habían anunciado previamente. Se trató de un mitin pacífico en el que empleados de distintas áreas, como salas, cafetería y acervos, expusieron públicamente las condiciones laborales que enfrentan, entre ellas la contratación bajo el régimen de honorarios, la falta de prestaciones y jornadas extensas sin descansos adecuados.

Durante casi dos horas, un grupo que osciló entre 13 y 38 personas compartió testimonios sobre problemas de salud derivados del agotamiento, así como la insuficiencia del servicio médico, que cuenta con una sola doctora para atender a las tres sedes.

La protesta contó con el respaldo de colectivos como el Colectivo de Trabajadores del Cine Pro Palestina y La Gremia, cuyos integrantes expresaron mensajes de solidaridad. Además, los manifestantes fijaron postura frente a las declaraciones de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, realizadas un día antes en la conferencia matutina.

Lee también: Convocan a paro simbólico en Cineteca Nacional; autoridades dicen que no afectará actividades

Por ahora, los trabajadores no han detenido las actividades y la operación de la Cineteca continúa de manera habitual, aunque advirtieron que no descartan un paro definitivo si no reciben una respuesta pronta y concreta por parte de las autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Noticias según tus intereses