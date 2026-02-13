Ante el paro anunciado para este sábado por personal de las tres sedes de la Cineteca Nacional —Xoco, Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec— por presuntas inconformidades laborales, el Gobierno federal aseguró que no se paralizarán actividades y que ya se dialoga con los trabajadores para atender sus demandas.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que la dependencia trabaja de manera coordinada con la Presidencia y la Secretaría de Hacienda para fortalecer las condiciones laborales, en particular de quienes laboran bajo esquemas de prestación de servicios.

“Hemos trabajado de manera importante con la Presidenta, con Hacienda, en el tema de fortalecer y respaldar a los trabajadores en temas, por ejemplo, de prestadores de honorarios, perdón de prestación de servicios y hemos platicado con todos en ese sentido; no hay un paro, me parece que estaban mencionando un grupo muy pequeño de hacer algo simbólico, pero no se va a paralizar ninguna de las cinetecas”, sostuvo.

La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional (13/02/2026).

La funcionaria agregó que existe comunicación directa con trabajadores de mayor antigüedad y que se analiza un criterio para fortalecer su permanencia laboral. “Estamos sensibilizados con el trabajo que hacen y con cómo lo vamos a fortalecer”, dijo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las demandas laborales son un tema distinto a las reformas legales en materia cultural, y reconoció que varios empleados están contratados por honorarios.

“Una cosa es la ley y la otra son demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Cineteca sobre sus condiciones de trabajo. Muchos de ellos están contratados por honorarios. Estamos buscando la manera de fortalecer su trabajo y su permanencia en el empleo, que es lo que ellos están pidiendo”, expresó.

La mandataria añadió que la apertura de la nueva sede en Chapultepec implica revisar la suficiencia de personal y recursos, lo cual deberá analizarse con Hacienda para garantizar presupuesto suficiente.

Mientras tanto, las autoridades insistieron en que las funciones en las distintas sedes continuarán con normalidad y que el diálogo con el personal permanece abierto.

