Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"

Sheinbaum afirma que no hay derrota si reforma electoral no se aprueba; estoy obligada a enviar lo que pidió la gente, dice

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

En primeros nueve meses hubo 574 mil 929 defunciones en México; enfermedades del corazón y diabetes, las principales causas

Marina desmantela laboratorio clandestino en Durango; zona es controlada por "El Chapo Isidro"

Shakira en el Zócalo CDMX: ¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el concierto?

Matan a balazos a exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur; despliegan operativo para dar con responsables

Después de un emotivo que le rindió el, el dramaturgo, director, actor y ensayista, (Ciudad de México, 1948) dijo, conmovido, que sólo le quedaba agradecer las palabras dichas y leídas sobre el escenario.

Tras varios momentos en los que el público respondió con ovaciones prolongadas, aplausos largos, Tavira tomó el micrófono unos segundos y procedió a develar, junto a su hijo, , la placa conmemorativa que se colocará en los muros de El Milagro. Cada año, El Milagro le dedica un homenaje a una figura central del teatro mexicano.

Antes de comenzar el evento se proyectó un video en el que destacaron, entre otros, los testimonios de Juan Villoro, Angélica Rogel, Mario Espinosa, Laura Almela y Luz Emilia Aguilar Zinser, quienes hablaron de ciertos recuerdos compartidos (cómo conocieron a Tavira, sus clases) y su trayectoria: el acercamiento al expresionismo en sus primeros años, la formación jesuita, el teatro político, la ambición y el riesgo teatral, la espiritualidad, la formaciôn de instituciones.

En el homenaje participaron la actriz , el escenógrafo Philippe Amand, y el director y dramaturgo David Olguín; en sus intervenciones se recapitularon recuerdos de varias décadas y anécdotas en torno a Tavira.

Por último, a Marina de Tavira se le entregó un sobre con un texto del subcomandante Marcos sobre la cooperación social y la importancia del teatro. Antes, se leyó un discurso del subcomandante Moisés.

