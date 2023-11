Luis de Tavira interpreta a un hombre con demencia senil y pone de pie al público

Cuando el productor Alejandro Gou decidió montar la puesta en escena "El padre", le pidió a Luis de Tavira que fuera el protagonista, pero le respondió que no, ya que no le gustaba que su rostro estuviera en todos lados y además no hacía teatro comercial; pero finalmente aceptó y en la función de estreno de anoche puso al público de pie para aplaudirle.

“En cada función todo esto que ven aquí, todo el talento invertido, todo el trabajo, sea para construir el marco hermoso para regalarle al maestro Luis de Tavira”, dijo el productor Oscar Uriel al final de la función, donde no sólo el veterano actor también Fernanda Castillo, Pedro de Tavira, Emma Dib, Ana Sofía Gatica y Alfredo Gatica, emocionaron al público al contar estar historia sobre la demencia senil.

El productor Guillermo Wiechers, socio de Alejandro Gou y Oscar Uriel en este proyecto, señaló que Luis de Tavira, quien tiene más de cinco décadas de trayectoria no sólo como actor, también como director, dramaturgo y docente; le dijo una vez que la manera de identificar a un buen actor era si éste era buena persona y aseguró que el tío de la actriz y nominada al Oscar, Marina de Tavira, lo era.

Quien estuvo presente entre el público y se mostró conmovido por lo que vio en el escenario del Teatro Fernando Soler, fue el dramaturgo y ganador del Oscar por la versión cinematográfica de esta obra, Florian Zeller.

“Estoy feliz de estar aquí, es una producción hermosa, amé cada parte, el diseño de producción, de iluminación, la música, desde hace 10 años mi obra ha sido montada en diversos países y ésta es probablemente la producción más bonita que he visto, quiero felicitar a Angélica Rogel (directora) por su trabajo, gracias por este regalo y un momento especial para mí”, dijo el autor y director de origen Francés.

"El padre" cuenta la historia de Andrés, un ingeniero retirado que poco a poco está perdiendo sus facultades mentales, pero se niega aceptarlo, lo que pone en una posición complicada a su hija Ana, quien está a punto de mudarse a otro país y debe tomar una decisión complicada.

Lee también: "El juego del calamar" se vuelve "realidad"

Previo a la función se llevó acabo una alfombra roja por el cual paso Florian Zeller, quien dijo la razón por la que él trabaja es para contar historias sin importar la lengua o el país, porque aborda de temas y preguntas que todo mundo se hace. En el caso de la historia de "El padre" Fioran explicó que su abuela comenzó a padecer Alzheimer cuando él tenía 15 años de edad, entonces es algo con lo que él vivió siempre y por eso quiso escribir sobre ello.

También estuvo presente el actor Erik Hayser, esposo de Fernanda Castillo la protagonista femenina de esta historia, que manifestó su orgullo por verla haciendo un obra como ésta.

“Esta obra me movió muchísimas cosas, que me pusieron accionar de inmediato para acercarme de manera inmediata a mis viejos, a toda la gente querida de edad avanzada que tengo alrededor de mi vida, eso es lo que hace esta obra tan grande, porque no sólo es sobre el Alzheimer, sino tiene que ver con toda la gente de la tercera edad”, dijo Hayser.

Ximena Ayala, Norma Lazareno, Susana Alexander, Andrés Palacios, Nailea Norvid, Mónica Huarte, Pablo Perroni, Mariana Garza, María León, Carmen Aub, Mario Iván Martínez, Susana Zavaleta, Gloria Aura, María Inés, por mencionar algunos.

rad