Mérida, Yucatán.— Todavía ni daban las 4 de la tarde y ya había una fila para ingresar a un pequeño foro donde se impartiría un taller llamado “El departamento de las poetas torturadas”, como parte del programa de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY). Para el ojo inexperto este título no dice mucho, pero aunque no tuviera el nombre escrito, los fans de Taylor Swift supieron que era un taller para ellos —el título es la traducción al español de The Tortured Poets Department, disco de 31 canciones que lanzó la cantante estadounidense en 2022.

La actividad sobre escritura creativa fue organizada por Mari Gutiérrez y Fabiola Suárez, dos licenciadas en Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) —institución que organiza la feria— y fans de Swift, cantante que en su opinión ha creado un corpus de canciones que pueden someterse al análisis literario. Ellas diseñaron la actividad para 30 personas, pero al final llegaron poco más de 60, por lo que no sólo tuvieron que ser reubicados a un espacio más grande, sino que algunos asistentes tuvieron que conformarse con sentarse en el suelo y otros se resignaron a escuchar un poco aunque sea fuera de la sala.

Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

“Creímos que si lo hacíamos entre semana, se iba a llenar más por todas las visitas escolares que hay, por eso pedimos que se hiciera en sábado”, cuenta Gutiérrez, quien reconoce que esperaban menos gente.

El taller comenzó con un juego sobre adivinar si alguna frase la escribió Taylor Swift o Shakespeare. Luego que algunos asistentes compartieran cuáles son sus canciones preferidas y por qué: “me gusta que escriba sobre la experiencia de crecer como mujer” y “la frase ‘cuelgas de mis labios como si los jardines de Babilonia’ alteró mi química cerebral” fueron algunas de las participaciones que llevaron a concluir a las talleristas que el gusto en común de la música de Taylor Swift es por la forma en la que escribe.

Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

Gutiérrez y Suárez explican que el foco del taller es hablar sobre creación literaria y Taylor Swift sólo es la excusa para hacer ese ejercicio. De hecho, Suárez considera que la cantante pop puede ayudar a “abrir un camino para promocionar la literatura y la escritura, que la gente luego puede pensar que es muy aburrido. Tiene canciones que se pueden analizar de forma literaria”.

“La forma en que narra (Swift) su vida personal, logra convertirlo en un sentimiento universal. Ella demuestra que le interesa la forma de contar y no sólo escribir por escribir. ‘Folklore’ es un álbum narrativo, te cuenta toda una historia. Son pocas las artistas con ese nivel de alcance que se destaca en contar historias”, añade Gutiérrez.

Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

Así fue como el taller conectó con otra tendencia que ha cobrado fuerza en redes sociales: el “journaling”, actividad que consiste en escribir pensamientos, reflexiones, ficciones o poesías del día a día y acompañarlos con recortes, estampas o con collages de objetos que formaron parte del día —tickets, boletos, flores—, en esta ocasión inspirándose en alguna frase que haya escrito Swift.

Así fue como transcurrieron como agua —entre canciones de Swift, la reflexion sobre los tópicos que escribe la compositora y el intercambio de “friendship bracelets”— los 60 minutos que duró el taller que mostró cómo una cantante pop puede introducir a toda una generación a la producción literaria.

Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

La FILEY se llevará a cabo hasta el 22 de marzo, con más de 700 actividades entre las que hay presentaciones de libros, conferencias y talleres. Este año tiene como lema “Penínsulas lectoras” y como invitado de honor a la Universidad Autónoma de Baja California. Entre los escritores participantes se encuentran Mónica Lavín, Aura García Junco, José Gordon, Liliana Blum, Fabio Morábito, entre otros.