Desde que anunciaron su compromiso en agosto de 2025, la expectativa por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce no ha deja de crecer. Ahora, las versiones apuntan a que la pareja estaría lista para dar el “sí”.

Según medios estadounidenses como Page Six, el enlace se llevará a cabo el sábado 13 de junio de 2026.

Este número no es casualidad: tanto los swifties, como Taylor, han explicado que el 13 tiene un significado especial en su vida. La cantante nació un día 13, celebró su cumpleaños un viernes 13, y su primer álbum se convirtió en disco de oro en 13 semanas, según ha contado en entrevistas.

Incluso en premiaciones suele situarse en la fila 13 o la letra M (la decimotercera del abecedario), de manera que el día de su boda también tendría simbolismos para ella.

Lee también: La venezolana que "enamoró" al "Mochaorejas"

Se reporta que Taylor incluso habría realizado un pago generoso a otra novia para asegurar la fecha en el exclusivo barrio de Watch Hill, en Westerly, Rhode Island.

¿Una fecha estratégica para Kelce?

El número 13 también beneficiaría al jugador de fútbol americano, ya que junio representa un calendario ideal para ambos: la NFL tiene un receso antes de la pretemporada en julio, lo que permitiría que Kelce, su hermano Jason y su íntimo amigo Patrick Mahomes puedan asistir sin problemas al evento.

El escenario para iniciar una nueva etapa juntos

La ceremonia se celebrará en el Ocean House, un resort de lujo de cinco estrellas con arquitectura victoriana amarilla, frente al mar, spa y gastronomía de primer nivel. El hotel está cerca de la mansión de Swift, donde ha organizado algunas de sus fiestas más legendarias.

Lee también: Ángela Aguilar se aleja del ruido y apuesta por su paz personal: "Quiero cuidar mi corazón"

En su podcast, Kelce ha mencionado, en tono de broma, que habrá música en vivo y un menú que rinda homenaje a sus raíces en Ohio. Se espera la presencia de celebridades como Selena Gómez y Blake Lively, cercanas a la cantante, mientras que él recibiría invitados del mundo deportivo.

Hasta ahora, la pareja no ha dado detalles oficiales y ha tratado de mantener los preparativos en secreto.

Lee también: Gomita advierte sobre las cirugías estéticas; confiesa grave complicación tras someterse a un bypass