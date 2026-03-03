Ariana Saavedra, la actriz venezolana que ahora forma parte de la serie "El Mochaorejas", nunca supo otra clase de gobierno en su país natal, más que la de Hugo Chávez y Nicolás Maduro: tenía apenas tres años de edad en 1999, cuando el primero arribó al poder y ya nunca lo dejó.

Así que la censura, la violencia contra quienes pensaban diferente a esos gobiernos, fue algo que respiró hasta que tuvo casi 18 años, cuando tuvo la oportunidad de dejar su país natal gracias al modelaje y después, a la actuación que le llegó a su vida en México.

“Nunca conocí algo más. Recuerdo que la situación era dura y las cosas se pusieron mucho peor. Ahora quien sabe qué vaya a pasar”, dice Ariana, tras la captura de Maduro por parte del gobierno de EU y una etapa que se antoja de transición.

Pero siempre ha estado cerca de Venezuela, a la que no ha regresado desde que salió hace once años. Recuerda pasajes terribles del gobierno de Maduro, como la tanqueta que pasa por encima de un manifestante y que fue congelado en un video.

“A lo mejor para los venezolanos es el final del túnel, pero no sabemos qué vaya a suceder, estamos siendo espectadores de nuestra propia historia. Se qué se han soltado como 50 presos políticos, pero hay mil, hay mucha gente desaparecida y creo que de alguna manera se tienen muchas cosas ocultas que no quieren que se sepa en el mundo”, considera.

Ariana dejó Venezuela un tanto porque se dio cuenta que con la carrera diplomática que le atraía no habría futuro y después por la oferta de modelaje que recibió, pues desde los 13 se dedicaba a eso.

En México fue a una clase del CEFAT, la escuela de actuación de Tv Azteca, y ahí supo que era lo que le gustaba. Desde entonces ha participado en producciones como "Oscuro deseo", "Control Z" y "La mujer del diablo".

Ahora en "El Mochaorejas", sobre la vida del secuestrador que azotó a México en los 90s y protagonizada por Damián Alcázar ("La ley de Herodes"), interpreta a Areli Morán, la chica que fue su amante y madre de uno de sus hijos, pero de la cual no se ha sabido nada desde hace más de tres décadas.

“Se cree que la mataron, porque no se tiene información de ella. Lo que aquí se quiso desde un inicio es mostrarla con respeto, enseñar lo que vivió en ese momento. Ella tendría 24 años y Arizmendi (Daniel, el secuestrador) casi el doble”, detalla.

“Era una chica de bajos recursos y yo me medio peleaba con el tema de que se enamorara de él, pero el director nos decía que ella de alguna manera encontró algo que le encantaba y era sentir el poder, que él resultaba seductor para ella”, añade Ariana.

“El Mochaorejas” es una serie disponible en ViX y que consta de ocho episodios. Entre su elenco se encuentran Julio Bracho, Enoc Leaño, Giovanna Zacarías, Armando Hernández, Alex Perea y Armado Espitia.

