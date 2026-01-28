“La única condición es que no me preguntes chingaderas”, le impuso Daniel Arizmendi a la periodista Olga Wornat para acceder a hablar con él en la investigación en torno a su vida y a la banda de secuestradores que comandaba.

El trabajo periodístico que la argentina emprendió en 2023 es el eje de la serie El mochaorejas, ya disponible en la plataforma ViX.

El acercamiento se dio a través de una larga llamada telefónica y comunicación epistolar en 2023.

“Yo no creí que iba a hablar con él porque él nunca recibió a una mujer periodista porque los delincuentes de este tipo son narcisistas y muy machistas, pero él conocía todo de mí, me lo dijo.

“Conseguí el expediente que tiene miles de páginas, pero como conozco el nombre de cada uno de los integrantes de la banda y a sus mujeres, sabía quién era María de Lourdes (esposa de Arizmendi), Dulce Paz (su amante), Aurelio, el hermano, y al mismo tiempo estaba realizando entrevistas con las víctimas, era tremendo”, añade.

La escritora argentina comparte que la idea de desarrollar esta investigación que la llevó a recorrer los lugares por donde creció Daniel, uno de los criminales más buscados en los 90 tras hacer del secuestro un negocio millonario y mutilar a sus víctimas, fue su decisión.

“Los 90 en México se asemejan a los 90 de Argentina. Había ya 100 bandas de secuestradores antes que Arizmendi: los Canchola, los Caletri, La víbora, además de eventos como la firma del Tratado de Libre Comercio, el asesinato de Colosio, el levantamiento en Chiapas, el encarcelamiento de Raúl Salinas, el exilio de Carlos Salinas... esa época se ha estudiado poco”, considera Wornat desde Buenos Aires en entrevista con EL UNIVERSAL.

En la serie de ocho episodios actúa junto a Gustavo Sánchez Parra como Artemio, Sonia Couoh es Eugenia y María Antonieta Hidalgo es Eva Luna. Foto: ViX

Entre vecinos y pandillas

Wornat caminó por los sitios por los que Arizmendi vivió sus primeros años para entender los rasgos de su personalidad y la de quienes lo rodearon, y así poder delinear a los personajes para la serie.

“Son cuatro hermanos, todos criados en ese ambiente de violencia, alcohol, miseria, drogas, pobreza, con una madre que se rompía el alma para que sus hijos estudiaran. Descubro que el padre había secuestrado a la madre cuando ella tenía 14 años, la encerró en una casa y la violaba día y noche, después la hizo su mujer”, detalla.

La periodista viajó a Neza, donde, cuenta, los vecinos recordaban a Daniel como un chico que jugaba ajedrez, hasta que en su adolescencia integró, junto con su hermano Aurelio, La Pandilla de los cuchilleros de Neza.

“En una pelea con otra banda contraria Daniel mató a un chico, ingresó a la correccional y a su regreso nada fue igual. Su hermano menor es cineasta y el hermano mayor es economista. Aurelio, el que trabajaba con él, era el más sádico, cazaba lagartijas, las partía por la mitad y las exhibía”.

Estos detalles ayudaron a reconstruir esa etapa de 1996 a 1998, tiempo en el que operó la banda de Arizmendi y que en pantalla interpreta Damián Alcázar.

“Damián no quería hacer personajes de narco ni de delincuentes, pero le dieron mi manuscrito, se lo llevó y dijo: ‘esto sí lo hago’. La selección del casting la hizo él, que se devoró el personaje”.

Damián Alcázar interpreta al delincuente, quien raptaba y mutilaba a sus víctimas. Foto: ViX

Hoy, Olga dice sentirse tranquila, satisfecha con el trabajo que realizó a nivel periodístico y contenta al ver la versión de su investigación en formato de serie.

“Cuando la terminé de ver lloré como en aquellos tiempos en que escuchaba a las víctimas. Ahora mis hijos están contentos porque en aquel tiempo me preguntaban que cuándo se acababa, porque yo comía y dormía poco, quedé con estrés postraumático, pero al ver el trabajo de dirección de Mauricio Cruz en la serie quedé contenta”, expresa Wornat.