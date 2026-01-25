A Olga Wormat siempre le han atraído las historias de los psicópatas, ya que se pregunta por qué hay tanta maldad en el mundo. Así que cuando conoció el caso de Daniel Arizmendi, el secuestrador mexicano que cortaba orejas a sus víctimas para pedir rescate, buscó la manera de acercarse a él.

Arizmendi fue, a mediados de los 90, uno de los personajes más buscados por la policía capitalina por ser el culpable de unas 200 personas mutiladas. Capturado en 1998 mientras salía de su casa, actualmente purga una condena de 400 años.

Y fue justo desde la prisión que aceptó responder todas las preguntas de la periodista argentina, bajo el argumento de que eran iguales.

“Yo soy el mejor secuestrador de México y usted la mejor periodista”, le dijo Arizmendi.

Wormat estuvo asesorada por psicólogos que le decían cómo responder, porque Arizmendi provocaba y retaba. Fueron meses de investigación, en los que la periodista se encontró con víctimas que le pidieron no usara su nombre real, así como el juez del caso.

“Me di cuenta, por ejemplo, que su padre secuestró a su mamá, tenía una familia disfuncional”, recuerda Olga en un encuentro con la prensa.

Ahora esa investigación fue base e inspiración para la serie El Mochaorejas, la cual ya está disponible en la plataforma de ViX, con Damián Alcázar (La ley de Herodes y El infierno) en el rol protagónico.

“Mi generación y los más grandes y chicos lo recuerdan y es un tema del que hay que hablar porque fue el inicio de una etapa negra del país, donde explota la corrupción, la impunidad de las autoridades, la necesidad de los más abandonados de solventar sus necesidades mediante los medios que tuvieran al alcance y luego, claro, de un tipo abusado de niño”, dice Alcázar.