La 14º Feria Internacional de Lectura de Yucatán (FILEY) inauguró este sábado con la entrega del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026 a la poeta Elsa Cross, quien en su discurso de inauguración compartió su preocupación por los jóvenes que cada vez más son parte de actividades criminales.

“Es alarmante ver en muchas partes del país el incremento en crímenes graves por parte de jóvenes, a veces menores de edad. (…) ¿Qué falta de oportunidades de educación tuvieron los muchachos para no encontrar otra forma de vida? ¿Por qué son tan escasas las opciones que les ofrecemos?”, cuestionó la galardonada.

La poeta describió el contexto en el que se desarrollan las nuevas generaciones (y “viejos también”): “es difícil salvarse ahora de la influencia del narcisismo digital dominante, de la incontrolable adicción colectiva a un celular o de la telaraña pegajosa de las redes sociales, llenas de banalidad y espejismos” sobre todo cuando parece no haber “algo más sólido que tenga contrapeso, más atractivo, más verdadero con que se apoyen y se defiendan”.

Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

Lee también: Centro Kennedy de Washington tendrá nueva dirección

Es por eso que Cross alienta a que desde la educación se inserten con mayor fuerza las actividades deportivas, así como el arte y la cultura. “No se trata de que todos sean artistas, pero el contacto con cualquier forma de arte o pensamiento lo enriquecerá el resto de su vida”, añade.

La FILEY, organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se llevará a cabo hasta el 22 de marzo, con más de 700 actividades entre las que hay presentaciones de libros, conferencias y talleres. Este año tiene como lema “Penínsulas lectoras” y como invitado de honor a la Universidad Autónoma de Baja California. Entre los escritores participantes se encuentran Mónica Lavín, Aura García Junco, José Gordon, Liliana Blum, Fabio Morábito, entre otros.

María Teresa Mézquita Méndez, directora de la feria, celebró que este año las penínsulas de Baja California y Yucatán se conecten a través de la lectura y de las universidades. Por su parte, Luis Enrique Palafox, rector de la UABC, recordó que la misión de las universidades debe ir más allá de los muros de las aulas.

Lee también: Jürgen Habermas; el pensador que llevó la filosofía al debate público

Finalmente, Diego Echevería Chapela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), declaró que encuentros como la FILEY “confirma que la lectura sigue siendo uno de los caminos más poderosos para crear comunidad”.