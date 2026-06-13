Jorge Campos, el carismático y extrovertido idolo del futbol mexicano en esta temporada debuta como artista en su propia exhibición. Se trata de “El que la cambia la falla”, en el Museo de Arte de Zapopan (Jalisco), donde colabora con el artista Mario García Torres.

“No es una exposición de Jorge Campos, es una exposición hecha con Jorge Campos”, afirma García Torres.

La muestra consiste en dos cuerpos de obra. El primer cuerpo de obra es una serie de canvas casi totalmente blancos, a excepción de la marca de balón que imprimió Campos a base de patadas –la antítesis de su lugar como portero. Esa serie de pinturas se inspira del momento de los penales, instante que considera es donde surge toda la individualidad del portero y del futbolista, así como su creatividad pura para tomar decisiones. Para García Torres, este instante es similar al que enfrenta el artista frente al canvas. El otro cuerpo de obra son las pinturas, la pieza textil y el papel tapiz que García Torres hizo a partir de los icónicos uniformes de Campos, quien fue el creador de su original estilo, pues buscaba diferenciarse del resto.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, Campos comparte cómo fue para él hacer arte.

¿Cómo fue para ti la experiencia de hacer arte y armar una exposición junto a un artista profesional?

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Fue algo muy especial, a mí siempre me ha gustado crear divirtiéndome, imaginaba cosas desde niño. La propuesta de Mario me gustó, porque juntaba el hacer fútbol y arte al mismo tiempo. Pudimos hacer cosas con mucha libertad, tomarnos el tiempo necesario, y sobre todo poder tirar bien el penal y atinarle al lienzo. Aunque fue muy fácil porque soy un crack.

¿Encuentras similitudes entre jugar futbol y el proceso de hacer arte?

Al final son dos cosas que tienes que hacerlas con diversión e inspiración. Cuando las haces así todo fluye, te sientes bien, logras lo que quieres. También importa mucho la parte mental en ambos, tienes que verte, visualizarte haciendo las cosas, imaginarte lo que quieres.

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¿Cuál es tu relación con el arte?

Desde niño, me ha gustado imaginarme cosas, con mis hermanos, usar nuestra creatividad. Cuando empecé a hacer mis uniformes, fue por que surgieron ideas de experiencias y cosas que me gustaban. Luego imaginaba cómo podía llevarlas a mi personalidad y a mi forma de vestir, para expresar lo que me llamaban la atención. Siempre fue eso: mostrar lo que a mí me gusta. Después veía más cosas que me inspiraban, las iba sumando y así fueron saliendo más uniformes. El mar, surf, el fútbol, siempre estuvieron ahí.

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