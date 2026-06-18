Alrededor de 20 personas se dieron cita en la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Casi todos vecinos y artistas de la colonia Roma, algunos gestores y poetas, e incluso defensores de los pueblos originarios que, para participar en la primera mesa de diálogo a la que convocó la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, expresaron algunas propuestas referentes a la programación, pero sobre todo manifestaron cuestionamientos sobre la transformación a cabaret que pretendían, la gestión y la reactivación de la vida cultural.

Entre las novedades que dio a conocer Edgardo Bermejo Mora, en su calidad de mediador, invitación que dijo recibió hace algunos días, sin precisar cuándo ni cómo, está que “al menos por unas semanas, se pospone toda actividad, ya programada, de carácter cultural y literario”, con lo cual el próximo viernes no se llevará a cabo la Cátedra permanente Ramón López Velarde a cargo del Círculo de Poesía, y también que “no se hará ningún nombramiento en relación a la Casa mientras el diálogo y la consulta no avance”.

También señaló que habrá un segundo encuentro, el viernes de la próxima semana, al que esperan que sí acuda el Comité en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, pues dijeron que es un actor importante para el presente y futuro de este espacio cultural.

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Bermejo Mora estuvo acompañado de Jesús Galindo, director del Instituto de la Defensa de los derechos culturales de la Ciudad de México, y quien dijo acudía como observador y en representación de la Secretaría de Cultura y de la secretaria Ana Francis Mor, quien afirmó que ese primer foro era de escucha.

“Estamos abriendo los oídos, estamos escuchando. Queremos escucharlos”, dijo, y agregó que la mesa de diálogo está abierto a toda la comunidad poética y literaria, y a toda la comunidad de la colonia Roma.

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Sin embargo, al ser cuestionado sobre cuál es el presupuesto asignado para la gestión de la Casa del Poeta, dijo que todavía no tiene presupuesto.

“Estamos en junio. Estamos exactamente a la mitad del año. A la mitad del mes y a la mitad del año. El presupuesto se destina anualmente, pero veremos a cuánto asciende el presupuesto. En cuanto lo tengamos, créame que lo vamos a hacer público y transparente. Acuérdese que nos acaban de entregar la casa”.

La propia secretaria de Cultura, Ana Francis Mor, afirmó ayer en el comunicado donde dio respuesta al pliego petitorio del Comité de Defensa, que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México recibió la Casa del Poeta el 12 de diciembre. Jesús Galindo dijo hoy que “no teníamos previsto que nos las entregaran” y que sobre el presupuesto “yo creo que eso lo tendría que informar la propia secretaría de forma muy transparente”.

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El funcionario capitalino dijo además que la secretaria Ana Francis Mor va a estar en posteriores ocasiones, pero no pudo confirmar si sí estará en la próxima mesa de diálogo.

“Eso lo tendría que checar yo con ella porque también nos encontramos en un proceso bien grande, bien complejo. La ciudad tiene muchísima actividad cultural, pero lo que quería ella es que ya nos sentáramos a escucharles. Ella va a venir, ella tiene una vocación de escuchar, los martes siempre está escuchando a la gente en el Zócalo”.

Edgardo Bermejo reiteró el anuncio hecho ayer sobre la salida del director Andrés Carreño, y la voluntad de que cuando se reabra el Bar Las hormigas tenga las características de programación que tuvo antes.

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Y planteó el diálogo a partir de cinco temas o ejes principales, que tienen que ver con uno, la Programación de actividades; dos, cómo desde la Casa del Poeta se puede construir una política pública para la difusión de la cultura, para que prosperen los grupos, las ediciones, lectores; tres cómo crear vínculos con la academia y las universidades sobre el patrimonio documental, archivístico, arquitectónico y museístico de la Casa; cuatro, qué hacer para que la Casa vuelva a ser espacio vinculado a todo lo que ocurre en la colonia Roma; y cinco, cómo hacer para que los mecanismos de gobernanza de la Casa del Poeta cuenten con la participación y avarl de artistas y poetas.

Temas que poco se abordaron a fondo, pero del que se hizo, dijo, una relatoría de la saldrán decisiones.

“Estoy aquí en mi triple calidad de vecino de la Roma, lo soy, de escritor, de gestor cultural y de alguien que ha trabajado desde la diplomacia en la resolución de conflictos. Ese es mi compromiso con ambas partes, reitero que no represento a ninguna de las dos y que simplemente soy una figura que intenta contribuir a que este diálogo tenga una conducción digamos adecuada y que llegue a acuerdos verificables e instrumentables en la práctica”.

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