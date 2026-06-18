La manifestación de protesta en defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde alcanza otros niveles y ha llegado a la música: “Voy a cantarles la historia/ con buena onda y humor/ de una casa con memoria/ que quisieron volver show”, apunta el “Corrido a la Casa del poeta Ramón López Velarde”, que entre sus estrofas afirma: “Cabareteras. / La ciudad tiene mil predios/ para ampliar sus carteleras/ solo apliquen sus criterios”.

Con música de Alejandro Zenker, y letra de José Angel Leyva y del propio Zenker, la mañana de este jueves, en el canal de YouTube de “La Otra”, la revista de poesía, artes visuales y otras letras, se publicó la obra musical que con humor y crítica, a la letra dice: “En la Casa del Poeta/ Don Ramón López Velarde,/ su vocación se respeta,/ eso es lo más razonable./ Que el cabaret es cultura,/ no se niega ni discute,/ pero es otra levadura/ para el ocio y el disfrute.”

Integrantes del Comité en defensa de la Casa del Poeta durante la protesta del pasado viernes 11 de junio. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

A lo largo de 2 minutos con 29 segundos, el corrido que se ilustra con imágenes de la fachada del recinto cultural, un retrato del poeta de Jerez, y fotografías de la manifestación de protesta realizada el pasado viernes 12 de junio en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, el corrido cuenta que en la Roma hay una casa, como marca de jabón. “Es la Casa del poeta/ con el Son del corazón”.

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“Ese fue López Velarde/ que escribió ‘La suave Patria’./ Allí murió sin alarde,/ ese predio fue su matria./ Decidió la burocracia/ consagrarla a la movida,/ abandonada en desgracia,/ era una vieja aburrida.”, afirma el tema que fue subido al canal con la leyenda:

“Corrido a la Casa del poeta cuando intentaron gentrificarla haciendo en su lugar un cabaret y la comunidad de poetas logró que se echara marcha atrás y se respete la vocación poética con la que fue creada y recuperada esa edificación, donde murió el poeta de Jerez, Zacatecas”.

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Manifestación de poetas en la Casa Ramón López Velarde, quienes están en la lucha de mantener el espacio como encuentro de poetas, periodistas, escritores y evitar la transformación a un centro de cabaret. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL.

La pieza musical que en menos de una hora ha tenido un centenar de vistas agrega otro verso que asegura “Una Casa a las palabras/ donde quepa un cabaret,/ arcoíris, muchas tablas/ y escenarios de parqué./ Los poetas como hormigas/ levantaron la protesta/ con poemas y consignas/ conformaron una orquesta.”

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El “Corrido a la Casa del poeta Ramón López Velarde” en el que no falta el grito clásico del “Ay, ay, ay”, es parte de la manifestación de protesta que los poetas y la comunidad cultural inició el 4 de junio y que mañana tendrá su segunda movilización a las 17 horas, frente a la Casa del Poeta, en Álvaro Obregón 73, que esta vez tendrá una Lectura de poetas de Ramón López Velarde, por su 105 aniversario luctuoso.

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