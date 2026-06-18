Ayer, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, destituyó de la dirección de la Casa del Poeta Ramón López Velarde a Andrés Carreño, una exigencia que la comunidad cultural mantenía desde el pasado 4 de junio cuando comenzó una manifestación de protesta contra la transformación que la funcionaria planeaba para el recinto cultural donde vivió y murió el autor de “La suave Patria”. La funcionaria también informó que “el Café-Bar ‘Las Hormigas’ no funcionará como cabaret”, que ha sido otra de los principales cuestionamientos al “nuevo proyecto”, así como su propuesta de cambiar su vocación por la poesía.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, la titular de la dependencia capitalina respondió los 11 puntos del pliego petitorio que el viernes 12 de junio le entregó el Comité de Defensa de la Casa del Poeta. Entre los asuntos más relevantes está su compromiso de que nombrarán a una persona del “ámbito de las letras, la poesía y la gestión cultural”.

Al mismo tiempo que reiteró que la Casa del Poeta mantiene su nombre y su vocación, “la poesía siempre ha sido y seguirá siendo el epicentro del recinto”, dice; que la Casa está abierta a todas las expresiones literarias, agrega; y que garantiza la preservación de las bibliotecas de Efraín Huerta y Salvador Novo, y del Museo Ramón López Velarde.

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas presupuestal solicitada por el Comité en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, la secretaria Mor informó que el 17 de octubre de 2025, la directora de la Fundación Casa del Poeta I.A.P entregó, por oficio, a la directora general de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, la solicitud de devolución del inmueble ---ya que el “Permiso de Administración Temporal Revocable con cédula de identificación VF-1387-2010 se encontraba vencido desde el 8 de febrero de 2021”--- y que fue el 12 de diciembre de 2025 cuando la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario recibió de la Fundación Casa del Poeta I.A.P el inmueble y su vez lo entregó a la Secretaria de Cultura de la Ciudad.

Justo la directora de la Fundación Casa del Poeta I.A.P (Institución de Asistencia Privada), Mari Carmen Férez, quien durante 33 años administró la Casa del Poeta Ramón López Velarde, reveló a EL UNIVERSAL cómo fue el proceso de entrega del inmueble a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, y por qué y cómo se ha dado cumplimiento legal a la disolución de la Fundación Casa del Poeta I.A.P, que durante 33 años administró el recinto cultural que resguarda la memoria de López Velarde.

Cuenta que todo comenzó en 2025, cuando la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México le informó a la Fundación Casa del Poeta que les recortarían el 50% del millón 800 mil pesos que les otorgaba al año para la operación de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, pero no sólo eso, sino que también les informó que para 2026 ya no les podría otorgar ninguna aportación “por falta de presupuesto”.

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Así lo señaló Mari Carmen Férez, quien se había mantenido reservada cumpliendo el proceso de disolución de la Fundación Casa del Poeta y había optado por el silencio sobre el cambio de administración del espacio cultural, pero respalda la demanda genuina de los poetas de preservar la Casa. Pero Férez decidió rompe el silencio frente a los comentarios de publicado por el periodista cultural Eduardo Cruz Vázquez, quien dice que en el ejercicio fiscal 2024 la Casa del Poeta recibió donativos por 982 mil pesos, pero reportó ingresos por 1 millón 851 mil 635 pesos, y también apunta que “tras el vencimiento del Permiso a inicios de este año, el SAT canceló ipso facto su registro de Donataria al mes siguiente, el cual debería conservar”.

Férez salió en defensa de la gestión realizada por la Fundación, dijo que, durante 33 años de vida de la Casa de Poeta, año con año entregaron el informe completo, en tiempo y forma, sobre sus finanzas tanto al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a la Secretaría de Cultura y a la Dirección de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México.

Afirmó que intentaron convencer a la autoridad de mantener el presupuesto, pero de común acuerdo, decidieron que harían un cambio de administración. Así que en octubre solicitaron a la Junta de Asistencia Privada la autorización para entregar el inmueble al gobierno de la Ciudad, que es el dueño, y porque, además, desde 2021 ya no tenían el permiso administrativo temporal revocable, pero no porque se los hubieran cancelado.

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“No es cierto, como dicen, que ipso facto al otro día se estaba cancelando la donataria. No es verdad. Primero se tuvo que pedir autorización a la Junta de Asistencia Privada para la disolución de la Fundación. Y eso llevó varios meses”, aseguró Férez, quien relató que se ha cumplido con el proceso y que tras una supervisión y vigilancia de todo lo realizado por la Fundación, la Junta de Asistencia otorgó el oficio de autorización y en diciembre pasado entregaron el inmueble.

“¿Cómo podría seguir viva la Fundación que fue creada para operar el funcionamiento de la Casa del Poeta y para operar el programa cultural en apoyo al gobierno de la Ciudad de México?”, apuntó Férez, quien aseguró categórica que “la Fundación Casa del Poeta no se está extinguiendo ni por malversación ni por mal manejo ni porque hay que entregar cuentas, como dice este señor, las cuentas están entregadas de toda la vida a la Secretaría de Cultura, a la Junta de Asistencia Privada y al mismo SAT porque si no nunca nos hubieran dado la concesión de donataria autorizada cada año como nos los fueron renovando. No tuvimos en 33 años ninguna observación en el manejo de nuestras finanzas de parte del SAT”.

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