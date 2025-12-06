“Yo quiero que todas las mujeres del mundo sueñen más y sepan que sus sueños importan”, expresó en conferencia de prensa la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, durante conferencia de prensa en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde, este sábado a las 17:00 horas, ofrecerá una charla en el Auditorio Juan Rulfo.

La autora que visita México para promocionar su reciente libro editado en español "Unos cuantos sueños" comentó que le interesa el corazón humano:

“Creo que, a menudo, las mujeres son educadas para guardar sus sueños, muchas de ellas se los meten en el bolsillo porque así hemos sido socializadas; primero las demás personas antes que nosotras, y además las mujeres están haciendo el trabajo de cuidado: cuidan a los padres, hijos y trabajan fuera de casa. Entonces descuidan sus sueños”, dijo.

El mayor sueño de la autora es que sus libros sean una razón para que las mujeres saquen los sueños de sus bolsillos, les sacudan el polvo y traten de perseguirlos.

Lee también: En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

“También pienso que hay muchos problemas por los que pasan las mujeres, pero es tan importante que no tengamos una sola historia sobre las experiencias de las mujeres. Cuando se habla de feminismo, hablamos de todas las cosas terribles que están ocurriendo y sí, debemos hablar de eso. Pero también quiero hablar de sus sueños y de su amor. Como en mi novela, de cómo las mujeres pueden apoyarse unas a otras porque mi libro es una celebración de la amistad femenina”, expresó.

A Chimamanda Ngozi Adichie le gustaría también decir que los hombres también deberían soñar. “Pero creo que los hombres ya han estado soñando, y vivimos en un mundo que apoya los sueños de los hombres, incluso es más probable que las mujeres apoyen el sueño de un hombre que el sueño de una mujer. Siento que son cosas importantes para pensar y hablar”.

La autora que actualmente vive en Estados Unidos indicó que la palabra feminismo se la ha apropiado la academia:

“Hay mucho de enfoque académico en el feminismo y eso simplemente no es lo mío. Honestamente no me interesa, y les diré por qué: porque no se siente que transite de la realidad hacia la teoría. Se siente como si comenzara con la teoría y luego tratara de forzar a la realidad para que se ajuste a ella. Yo soy narradora de historias y me interesan simplemente las vidas de las mujeres; por eso cuando hablé de feminismo, que se convirtió en un libro (Todos deberíamos ser feministas), en realidad es un libro con muchas historias”, afirmó.

Lee también: "La gente trata de vivir vidas normales pese a la invasión": Yuri Andrujovich, escritor ucraniano

Sin detallar, Ngozi Adichie habló también un poco de la situación política en Estados Unidos, donde se vive “una locura”.

“Ahora tengo pasaporte estadounidense, pero ya saben, con la administración actual, cualquier cosa puede pasar. Por lo general, incluso los gobiernos autoritarios tienen un manual, más o menos sabes cuál es el plan. No es democrático, pero con Estados Unidos es… las cosas cambian todos los días, es una locura. Así que yo en realidad … miren, tengo una casa muy bonita en Nigeria, y paso medio año allá, y si alguien me cancela el pasaporte, tengo una casa bonita, tengo una cama y un dormitorio, estaré bien. Pero hay personas que están mucho peor, inmigrantes nigerianos en Estados Unidos a quienes les han cancelado sus tarjetas DACA y no saben por qué, estudiantes nigerianos a quienes les han revocado sus visas de estudiante y no saben por qué. Eso sí es un problema”, expresó.

Otro tema político sobre el cual sí ahondó es sobre racismo hacia los mexicanos y de sus impresiones cuando visitó México hace un par de años.

“Vine aquí y estaba con algunos amigos deambulando y me di cuenta de que mi emoción principal en México era la sorpresa. Entonces, en mi cabeza, los mexicanos eran los estereotipos que dicen los estadounidenses, que estaban haciendo cosas terribles, que el sistema de salud, en fin. Pero vi a los mexicanos y estaba sorprendida”, narró.

Lee también: Sabina Berman lanza comentario picante contra Salinas Pliego en la FIL Guadalajara; "creo que está enamorada de mí", ironiza empresario

En su experiencia personal con las historias de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, especialmente los inmigrantes indocumentados, añadió que hoy viven un momento hostil. “Los inmigrantes mexicanos indocumentados son como los nigerianos: trabajadores”.

Sobre el papel de la literatura, Chimamanda Ngozi Adichie afirmó que es el de humanizar y crear empatía. “A menudo hablamos de literatura y empatía, y creo que hay mucha gente que lee libros y no tiene empatía. Pero sí creo que la literatura tiene la posibilidad de enseñar empatía, si estamos abiertos a la empatía. Necesitamos ambas cosas”.

Añadió que leer el pasado de las sociedades es importante, pero también lo es leer la historia como ficción:

“Cuando leo una muy buena novela histórica en la que la escritora realmente ha hecho la investigación, me gusta. Ese libro de historia te dirá qué pasó, pero la literatura te dirá cómo se sintió. Creo que saber cómo se sintió es importante porque todos somos seres emocionales y, a menudo, son nuestras emociones las que nos mueven a actuar. Sé que he cambiado mis puntos de vista sobre cosas muchas veces a partir de leer novelas. Leo cierta novela y cambia mi visión del mundo, y me educa de una manera que creo que es más profunda y rica que un libro de historia”.