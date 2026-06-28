Este 28 de junio se cumplen 20 años del fallecimiento de Michael “Miguel” Ehrenberg, un prolífico realizador audiovisual, cineasta, fotógrafo y activista en contra de la exclusión de las personas con discapacidad.

Ehrenberg, quien nació el 27 de junio de 1952, se formó en Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y en el Centro de Capacitación Cinematográfica, además fue aprendiz de Walter Reuter.

Su trabajo con la cámara lo llevó a trabajar como corresponsal internacional en medios como Radio y Televisión Sueca, Zweites Deutsches Fernseeh ZDF Alemana, WGBH-PBS Boston de Norteamérica, Fourth Chanel, Bayerisches Rundfunk, Visnews International y Reuters de Inglaterra, Univisión de Norteamérica, Anten II de Francia.

Lee también Cabo Verde, los festejos en el Ángel y Memo Ochoa, en los memes de la semana

El cine también fue un campo en el que se desarrolló Ehrenberg, pues trabajó en diversos roles como cinematógrafo, editor, sonidista, iluminador, actor, director, realizador y productor de largo, medio y cortometrajes.

En 1989, Ehrenberg sufrió una embolia, por lo que quedó parcialmente discapacitado. Fue a partir de ese suceso que el creador comenzó a abogar y concientizar sobre la inclusión de personas discapacitadas con contenidos educativos como Revista Televisiva del Doble Esfuerzo. Fue representante ante el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS) y dependiente de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración para Personas con Discapacidad (ORPISPcD) de la Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos.

[Publicidad]

Miguel Ehrenberg también tuvo su faceta como artista, formó parte del grupo Proceso Pentágono, fundado en la década de los 70 por su hermano Felipe Ehrenberg y del que también llegó a formar parte la fotógrafa Lourdes Grobet. En 2016 se realizó una exhibición de este grupo en el MUAC.

Lee también Convocan a protesta contra agresión homofóbica del FCE

Ehrenberg también hizo fotografía, que presentó tanto en México y en el extranjero. En las instalaciones de IMER hay un fotomural de su autoría.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc