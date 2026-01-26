Con la destitución del doctor José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se cierra una oscura época para ese Centro de Investigación Pública. La gestión de Romero Tellaeche estuvo marcada por una crisis que comenzó en 2021 con su llegada “ilegal”, pero también está marcada por denuncias de acoso laboral y hostigamiento, sobre todo de mujeres, por la destrucción del centro de investigación, por su descrédito académico debido a las acusaciones y comprobación de plagio académico, y por el uso de poder para iniciar una demanda judicial por daño moral contra la profesora-investigadora del CIDE, Catherine Andrews, y contra EL UNIVERSAL, que lo “conminaron” a retirar.

El 20 de noviembre pasado, la profesora-investigadora del CIDE, Catherine Andrews, fue notificada de la demanda por daño moral en su contra, interpuesta desde el ámbito judicial y no institucional interno, por el director José Antonio Romero Tellaeche a razón de que la doctora Andrews lo había denunciado en junio 2022, por el delito de plagio académico cometido contra el economista indio y Premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen. Plagio académico que fue demostrado, comprobado y dictaminado como un comité, pero sin que Romero Tellaeche fuera sancionado.

Centenares de colegas calificaron el hecho como acto de hostigamiento y amedrentamiento por parte del funcionario, firmaron y publicaron cartas de apoyo y solidaridad con la doctora Andrews, y emitieron pronunciamientos dirigidos a la doctora Rosaura Ruiz, titular de la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación por el Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y feminismos del CIDE, denunciando a Romero Tellaeche por violencia de género y exigiendo su remoción del cargo “de manera inmediata”.

EL UNIVERSAL, quien hizo la cobertura periodística de las denuncias de plagio realizadas por la doctora Catherine Andrews, fue demandado. Ante esa demanda, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19, dijo que esa demanda por daño moral interpuesta por José Antonio Romero Tellaeche, respondía a una tendencia y patrón ascendente “de utilizar las demandas y denuncias en contra de la prensa y en contra de las voces críticas por parte del poder público y por parte de personajes con proyección pública, como una forma de amedrentamiento”.

El 27 de noviembre, tras la publicación de un reportaje en este diario, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en un comunicado conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. informaron el que, “con el fin de privilegiar la estabilidad institucional, el Dr. José Antonio Romero Tellaeche, pese a considerarlo su derecho, retirará la demanda de daño moral presentada en contra de la investigadora Dra. Catherine Andrews".

En aquella ocasión hubo un acuerdo, que parece no haber con el nombramiento que la doctora Rosaura Ruiz ha dado, como directora interina del CIDE, a la doctora Lucero Ibarra. Una determinación que el doctor Romero Tellaeche contraviene, pues ha emitido un comunicado en la que reitera su “plena disposición” a seguir desempeñando las funciones que le fueron conferidas.

