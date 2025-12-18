Los presidentes de Cuba, Miguel Diaz-Canel; de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzaron ayer la distribución gratuita de paquetes de libros de la colección “25 para el 25” editada por el Fondo de Cultura Económica y que tuvo un costo de 25 millones de pesos.

De manera simultánea, los mandatarios emularon la entrega que, terminó haciéndose de manera caótica y desordenada, en el Zócalo de la Ciudad de México a cargo de presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de videos, que han sido republicados por Paco Ignacio Taibo II en la red social de “X”; director general del Fondo de Cultura, se ve a los mandatarios de los tres países entregar paquetes o libros de la colección de que se han editado 2.5 millones de ejemplares para ser distribuidos en 14 países de América Latina.

En un video, se señala “El Presidente Gustavo Petro entregó los primeros libros de la “Colección 25 para el 25 del Fondo de Cultura Económica (FCE) en Colombia a la joven Dayana Sofía García, quien recibió el ejemplar "Operación Carlota" de Gabriel García Márquez, y al joven Miguel Ángel González, quien recibió "Los Privilegios del olvido" de Piedad Bonnett”.

También se anota que en el país se hará una primera entrega de mil 500 libros gratis “a jóvenes que viven en los municipios más vulnerables y apartados, y se llegará a un total de 540 mil ejemplares, que se suman a los más de dos millones de libros que se entregarán en Latinoamérica”. Agregan que la colección reúne 27 títulos de autores latinoamericanos; por Colombia fueron seleccionados Piedad Bonnett, Gabriel García Márquez y Andrés Caicedo.

Al evento en Colombia, asistió la embajadora de México en ese país, Martha Patricia Ruíz, y la Ministra de Cultura, Yannai Kadamani, y allí el presidente de la República destacó que más educación y cultura significan menos violencia.

Hoy participamos en el lanzamiento del proyecto “25 para el 25”, desde #Cuba, hermosa iniciativa de la querida Presidenta @Claudiashein, que interpretamos como un puente de papel y tinta que une a las juventudes de nuestra América: ¡más de 2 millones de libros gratis para ellos! pic.twitter.com/DETCRmwJvL — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 18, 2025

En otro video, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, también entrega libros a jóvenes de entre 15 y 30 años. El mensaje en “X” señala: “Hoy participamos en el lanzamiento del proyecto ‘25 para el 25’, desde #Cuba, hermosa iniciativa de la querida Presidenta @Claudiashein, que interpretamos como un puente de papel y tinta que une a las juventudes de nuestra América: ¡más de 2 millones de libros gratis para ellos!”.

El arranque de la entrega de libros se celebró en el Capitolio Nacional en La Habana, junto a unos mil jóvenes, en un acto simultáneo a la presentación inaugural en el Zócalo de la Ciudad de México, donde Díaz-Canel, lo definió, como “un puente de papel y tinta que une a las juventudes de nuestra América”.

“Estos libros que hoy México pone en las manos de la juventud cubana dan continuidad a ese dialogo entrañable y profundo de tantos siglos. ‘25 para el 25’ nace con una convicción sencilla y poderosa: la juventud de América Latina y el Caribe merece tener libros en las manos, no sólo en las vitrinas. Merece historias que hable de sus barrios, de sus dolores, de sus esperanzas. Voces que se atreven a cuestionar, a imaginar otros mundos posibles y mejores”, señaló en el mensaje el presidente cubano.

Agregó que cada ejemplar de esta colección es una invitación a mirar con otros ojos el pasado y el presente de la región. “En estas páginas hay dictaduras y resistencias, hay amores y pérdidas, hay rabia y también ternura. Son libros escritos por latinoamericanos y latinoamericanas que se atrevieron decir ‘no’ a la injusticia y ‘sí’ a la dignidad de los pueblos”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también en otro video, encabezó la entrega de libros en el lanzamiento del que llamaron “el plan continental ‘25 para el 25’”. En el video se le ve a Maduro en una calle de Caracas entregando paquetes de libros a jóvenes, mientras se ven pancartas de apoyo y corean vivas a Maduro y frases sobre la victoria en Venezuela.

Ayer, durante el lanzamiento de la entrega de la colección “25 para el 25”, Taibo II dijo que hubo esfuerzos y desafíos a lo largo de dos años y medio con distintos países de América Latina. Y aseguró que el proyecto pretende establecer una identidad cultural latinoamericana, sobre todo en momentos “de prepotencia imperial que nos cae de Estados Unidos”, donde se logró “en momentos durísimos que está viviendo Venezuela”. Dijo que es “un pacto múltiple internacional”.

“Esta es la República de Juárez, esta es la República de Bolívar y si me apuro un poco esta es la República del “Che” y nuestra Presidenta que preside esta República a la que cada día quiero más cada vez que la oigo resistiendo las bufonadas que nos vienen desde Estados Unidos y la prepotencia imperial que nos cae desde Estados Unidos; en un país que por cierto, según datos de ayer, es el país que tiene el récord mundial de prohibir libros en las escuelas. A ese país le estamos respondiendo en todo América Latina regalando libros. Gracias, Presidenta”, concluyó Taibo II y cerró con la frase: "Viva la república latinoamericana de los lectores!".

En tanto que Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, desde Quetzaltenango, encabezó la entrega de "25 para el 25" en una ceremonia al aire libre también marcada por la lluvia, dijo que se trata de una acción que une a los países y que permite "pensar qué somos, qué hemos sido y qué queremos ser" y dijo que es el momento apropiado para reconocer los aportes que la literatura latinoamericana ha hecho a la humanidad, y esta colección es un mapa literario