Como cada año, el (Paseo de la Reforma) abrirá sus puertas el 1 de enero para los visitantes que decidan disfrutar del primer día de asueto del año, sin embargo, para se tiene contemplado al importante recinto.

¿Cuánto costará la entrada al Museo de Antropología en 2026?

A través de sus redes sociales, el Museo de Antropología informó que a partir del 1 de enero de 2026 subirán el costo de entrada general a 210 pesos, pero el precio para visitantes nacionales y para los extranjeros residentes en el país será de 105 pesos.

Así, el recinto subirá en más del 100% el costo a los turistas extranjeros, y para los mexicanos el aumento real será de 5 pesos.

¿Quiénes entran gratis?

La entrada gratuita se mantiene para personas mayores de 60 años con credencial INAPAM, menores de 13 años, personas con discapacidad y profesores y estudiantes con credencial vigente.

Asimismo, el museo abrirá de manera normal, de 9 horas a 18 horas, el 31 de diciembre.

