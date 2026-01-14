Arnaldo Coen (Ciudad de México, 1940), confiesa que ha tenido unos meses muy productivos porque, debido a temas de salud, estuvo encerrado en su estudio. Esta situación propició la creación de más de 60 esculturas que presenta a partir del 17 de enero en la exposición “Memoria / Cuerpo / Metamorfosis”, que se llevará a cabo en el Seminario de Cultura Mexicana (Masaryk 526, Polanco).

En un lapso de seis meses creó esta serie de pequeñas sillas con objetos –muchos de los que dice haber encontrado entre sus cajones– que van desde modelos de madera, trompos, artesanías, calaveritas de azúcar, esferas, conchas y más. En esta ocasión explora temas como el movimiento, su obsesión por lo tridimensional y aprovecha para rendir homenaje a sus artistas favoritos como Giorgio de Chirico y Man Ray.

“Recuerdo cuando fui por primera vez a unos de estos grandes museos, pensé ‘qué difícil elegir cómo ser, yo quiero ser como todos los pintores’. Un poquito exagerado de mi parte”, contó el pintor, en conferencia de prensa, a propósito del motivo por el que decidió referenciar a otros creadores.

Las piezas podrán verse a partir de este 17 de enero en el Seminario de Cultura Mexicana en Polanco. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL.

El elemento en común entre las obras es la silla, que indica es el punto de partida. Y ante el señalamiento de que la silla es un elemento estático, pero hace referencia al movimiento, Coen recurre a una cita de Octavio Paz para explicar esta serie nueva: “Por fin todo es inasible, quietud en movimiento”.

Para el artista, quien considera que el cubo lo es todo porque “vivimos en el cubo”, tener energía y creatividad para hacer una producción tan vasta a sus 85 años no es un reto: “la creatividad surge solita porque los objetos hablan por sí mismos, no hay más que obedecerlos”.

Tras este flujo creativo, el artista reconoce que tuvo que decirse a sí mismo “ya párale”. Sin embargo, continúa su deseo de seguir creando, pero sin una agenda o proyecto fijo, por ejemplo, aún no sabe qué presentará para Zona Maco:

“Uno se puede dejar llevar, pero sobre todo con libertad, porque la libertad es el camino más importante para la creatividad”.

