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El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura celebró el Día Mundial de la Poesía con una ilustración hecha con que fue criticada por usuarios de redes sociales.

En la imagen salen los retratos de Sor Juana Inés de la Cruz, Xavier Villaurrutia, Octavio Paz, Jaime Sabines y Rosario Castellanos. Sin embargo, en Facebook se señaló que de la Cruz y Villaurrutia no se parecen, además se cuestionó el uso de esta herramienta. Incluso hubo quien señaló que usar IA “es antipoético”.

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Ilustración compartida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por el Día Mundial de la Poesía, realizada con inteligencia artificial y posteriormente eliminada. Foto: Vía Facebook del INBAL.
Ilustración compartida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por el Día Mundial de la Poesía, realizada con inteligencia artificial y posteriormente eliminada. Foto: Vía Facebook del INBAL.

“Hay imágenes de todos estos poetas, qué necesidad de usar IA?”, “Usar IA es lo menos poético en esta vida”, y “Se entiende que quieran ahorrarse hasta lo del diseñador gráfico, pero hasta resulta ofensivo este uso de IA”, se lee en los comentarios de la publicación de Facebook.

Tras las críticas, el INBAL eliminó la publicación

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