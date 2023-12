Las obras de arte más icónicas de artistas como Miguel Ángel, Edvard Munch, Vincent van Gogh y Gustav Klimt como nunca las habías visto antes: hechas con bloques de Lego.

Se trata de la exposición “The Art of the Brick”, que reúne más de 100 piezas hechas con más de un millón de bloques de Lego.

En esta muestra, que se realiza en París, se exhiben piezas como “Pequeña bailarina de catorce años”, una escultura de Edgar Degas; “El David” y “Venus de Milo”, de Miguel Ángel; “American Gothic”, de Grant Wood; “Atardecer en San Giorgio Maggiore”, de Claude Monet; “El beso”, de Gustav Klimt; “El grito”, de Edvard Munch, y “Noche estrellada”, de Vincent van Gogh.

Representación de "El beso" de Gustav Klimt en la exposición "The Art of the Brick". Foto: AFP / Dimitar Dilkoff

Representación de "El Grito", Edward Munch, en la exposición “The Art of the Brick”. Foto: AFP / Dimitar Dilkoff

Además de estas obras de arte hay otras esculturas, como la del esqueleto de un Tiranosaurio Rex, el Sistema Solar, por mencionar algunas.

Todas las esculturas fueron creadas por el “mayor artista de Lego”, como se le conoce, Nathan Sawaya, originario de Estados Unidos. En su página oficial es descrito como una mezcla de Frank Lloyd Wright, con Auguste Rodin, el técnico de efectos especiales Ray Harryhausen y el diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto.

