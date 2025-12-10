Una cita de Dolores Olmedo Patiño: “…Dejo esta casa con todas mis colecciones de arte, producto del trabajo de toda mi vida, para disfrute del pueblo de México”, se lee en las pancartas de los integrantes del Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo, quienes protestaron ayer afuera del acceso principal del Parque Urbano Aztlán en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Durante la protesta, el colectivo hizo una clausura simbólica de Parque Aztlán como una manera de exigir que se le ponga un alto al proyecto de trasladar la colección del Museo Dolores Olmedo al Bosque de Chapultepec.

Informaron que una de las razones por las que se llevó a cabo el acto de protesta fue que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que, como México es una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol de 2026, se tiene contemplado el corredor turístico Xochimilco-Dolores Olmedo.

“Este acto simbólico pretende decir a la Ciudad de México, al país entero, que no debe hacerse el traslado del Museo Dolores Olmedo al Parque Urbano Aztlán. Somos un colectivo de habitantes de pueblos y barrios originarios de Xochimilco que permaneceremos en pie de lucha y no nos vamos a detener hasta lograr que se haga la cancelación definitiva, por escrito y de manera pública, del proyecto de trasladar el Museo al Parque Urbano Aztlán en Chapultepec; no vamos a parar hasta que se dé la reapertura del Museo Dolores Olmedo en su sede original”, afirmó, durante la protesta, Juan González Romero, integrante del colectivo.

Habló de la inquietud por el cuidado de la colección permanente: “Algo importante y grave es que el INBAL nos contestó que ya fueron a hacer un recorrido al interior del museo y que si están las obras. No dice cuántas, pero dice que sí están las obras. Como las obras (las de Frida y Diego) son Patrimonio Artístico de la Nación, deben, por decreto presidencial, estar registradas. Los propietarios privados o el gobierno deben registrar las obras en el INBAL. Ese registro es diferente al de otras obras, y ese registro no existe. No hay registro de las obras de Frida y Diego, conforme a la declaratoria de Patrimonio Artístico de la Nación. El museo de Dolores Olmedo no ha realizado el registro, un asunto que está obligado, y el INBAL no le ha exigido esa obligación a los integrantes del Comité Técnico, responsables de la administración del museo, que son los hijos y los nietos de Dolores Olmedo”.