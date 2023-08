Con referencias al ideario de la Cuarta Transformación, sesgos políticos y menciones favorables a funcionarios como Claudia Sheinbaum, Paco Ignacio Taibo II y Marx Arriaga, el nuevo libro de texto para primero de secundaria, dedicado a la historia, la geografía y la formación cívica y ética, enseñará a estudiantes “alternativas a la vida capitalista”.

Además, el texto es desorganizado, tiene informaciones muy básicas, de baja calidad en los contenidos científicos, con deficiencias de diseño gráfico, con reiteraciones a mitos y leyendas y con sesgos ideológicos y políticos, así evalúa la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, este nuevo libro de texto gratuito, para primer grado de secundaria, titulado "Ética, naturaleza y sociedades", que elaboró la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, y que llegará a escuelas públicas para el ciclo 2023-2024 el 28 de agosto.

El material de 352 páginas que forma parte de la colección Ximhai para primer grado, tiene 51 contenidos (artículos o textos): 20 temas de Geografía, 23 de Historia y 8 de Formación Cívica y Ética. En el libro, algunos contenidos se repiten, aparecen con algunas variantes en dos o las tres materias; prevalecen materiales sobre poblaciones afromexicanas, indígenas, los sismos, las luchas territoriales, los movimientos poblacionales, la pluriculturalidad, los saberes ancestrales, el maíz, el racismo, el clasismo y la desigualdad; así como el Modelo de Bienestar Social y el buen vivir como una “visión contrahegemónica latinoamericana”.

Sheinbaum, Arriaga y Taibo, en libro para la secundaria

Más allá de cuestionar que sea un libro muy desorganizado, que mezcla muchísimo los contenidos, muy enciclopédico, de baja calidad en contenidos científicos y de Geografía —“que están, pero me parece como básico, no especialmente informativo ni más interesante”—, a Alma Maldonado le preocupa el sesgo ideológico y político en este libro.

“Mezcla toda clase de temas sociales, me preocupa muchísimo el asunto de los sesgos que se notan, ideológicos y políticos, en el tratamiento de temas clave: los temblores, el tema del racismo, el clasismo, que está bien que se aborde, pero lo veo un poco sesgado”, afirma.

El sesgo ideológico se nota desde los textos de presentación, que señalan que el libro “es resultado de una lucha social histórica” y que la colección de textos, “por su forma narrativa, permite ejercitar una discusión descolonial y demodiversa que reconozca al multiculturalismo que caracteriza a nuestro país, como la base dialógica para la construcción de visiones educativas esperanzadoras”.

Llaman a estudiantes y maestros a reconocerse como parte de una generación pujante, que “ya no permite que su voz sea silenciada por gobiernos opresores, intimidantes y coercitivos con pretensión de invisibilizarla so pretexto de mantener un orden social y político conveniente a intereses particulares. Gobiernos caracterizados por privatizar, comercializar la vida, promover roles dirigidos a conseguir un ciudadano ideal orientado al consumo y al materialismo sin sentido”.

Para Maldonado, el lenguaje parece muy avanzado para ese grado en los temas de desigualdad, economía, racismo y clasismo, “la información es muy esquemática. No veo libros que van a formar a personas con capacidad crítica y social, que despierten la curiosidad”.

Foto: Libro Ética, naturaleza y sociedades

Escuela esperanzadora

Los ideales del gobierno se notan en el establecimiento desde donde se hace el relato de los hechos y se abordan temas como las desigualdades socioeconómicas, la búsqueda actual por alcanzar el bienestar social y desde la Nueva Escuela Mexicana que, dicen, es “una escuela esperanzadora, revolucionaria de las conciencias y transformadora con tendencia a la recomposición del tejido social”.

En la página 16, por ejemplo, señalan que en México existen diferentes grupos sociales con marcadas desigualdades socioeconómicas, y “sólo un reducido grupo de la sociedad, alrededor de 3%, cuenta con abundancia de recursos” y aseguran que “la causa esencial de esta desigualdad es la mala distribución del ingreso, la falta de empleos productivos, ingresos insuficientes y la falta de participación ciudadana para generar proyectos políticos”.

Al abordar, en la página 43, las causas de la desigualdad socioeconómica, indican que las sociedades modernas capitalistas de política neoliberal han avanzado en la explotación de parte de un pequeño grupo hacia la mayoría de la población, generando más cantidad de pobres y una minoría de ricos.

“El neoliberalismo ha eliminado las conquistas de los trabajadores, así como las plazas en los puestos de trabajo; ha quitado poco a poco la posibilidad de obtener una pensión económica al concluir determinados años de trabajo; ha aumentado la intensidad de las jornadas laborales; ha vendido las empresas administradas por el Estado a particulares; ha aumentado la inseguridad en el empleo; ha generado la existencia de unos cuantos grandes ricos y, al mismo tiempo, grandes ejércitos de trabajadores en la pobreza”.

También se refieren, en la página 97, al Índice de Desarrollo Humano. Apuntan que las recomendaciones generadas por la OCDE no hacen referencia a las formas propias de la vida latinoamericana, pues se argumentan en estándares que generalizan y homogenizan a los humanos comparándolos, midiéndolos, cuantificando sus acciones y promoviendo estilos de vida únicos, sin reconocer la diversidad, pluralidad y promoviendo un desarrollo sostenible que no es acorde a la salvaguarda de la naturaleza.

“El buen vivir es otra visión contrahegemónica latinoamericana que pretende valorar la convivencia y respeto absoluto a la naturaleza y a las cosmovisiones de los pueblos originarios, donde la vida es libre del consumismo y se tiene lo elemental del propio medio sin dañarlo. En México, ésta puede ser una de las alternativas a la vida capitalista que vale la pena conocer, y de esta manera valorar las posibilidades que ofrece”, apunta el artículo.

Madonado también ve insistencia en otros temas: “Los pueblos indígenas, la vida democrática, derechos culturales y sociales, mitos, leyendas y el maíz, —que parece la campaña de ‘Sin maíz no hay país’—, y también está la parte de las parteras, o sea, muy ensalzados ciertos elementos culturales, yo diría antropológicos, que no está mal, insisto, pero siento que les dan demasiado peso y me parece que se dejan de lado otros elementos, como en geografía, ciencias, explicaciones científicas, que no quedan del todo claras”, afirma la investigadora.

Pero más allá de esos cuestionamientos con los que, dice, abordan temas básicos como los océanos y las placas tectónicas, “tenemos que pensar en libros atractivos” pues muchos menores ya interactúan con pantallas, celulares e Internet.

Lo nuevos protagonistas de la historia

No se menciona al presidente de México, pero sí a Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Al hablar de los sismos del 19 de septiembre de 2017, el libro “Ética, Naturaleza y Sociedad” relata el derrumbe del colegio Rébsamen, y en la página 151 y 152 se refieren a la hoy aspirante a la Presidencia. Dicen, que el 2 de febrero de 2023, Sheinbaum “ofreció una disculpa pública a los familiares afectados por el desplome del colegio Rébsamen”. La citan cuando dijo que “la explicación de lo sucedido es producto de la negligencia y la corrupción de particulares y autoridades que hoy enfrentan a la justicia”.

Otro personaje de la 4T y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, es mencionado en la página 200 como parte del tema “La importancia de las fuentes históricas” y citan como ejemplo de las fuentes secundarias el libro “Patria 3”, del funcionario, el cual refiere el momento cuando el archiduque y emperador de México Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en Querétaro en 1867, terminando así su mandato al frente del Segundo Imperio mexicano. “Este texto menciona que desde el lado republicano se presionó al presidente Benito Juárez para que se mantuviera firme en la ejecución de Maximiliano, diciéndole que ‘la tropa enardecida pedía esas vidas, no como venganza, sino como justicia y ejemplo para los dominadores y traidores de todas las patrias’”.

Y otro de los funcionarios e ideólogos de la 4T es el propio Marx Arriaga, impulsor de la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito, quien en la página 5 del libro es citado cuando en 2022 aseguró que dinamizar, estratégicamente, contenidos educativos “permitiría no sólo aprender a vivir en democracia, sino una demodiversidad responsable con un buen vivir, empeñarnos en concretar una transformación educativa que logre romper con las lógicas monoculturales educativas nacionales, impuestas por políticas de mercado transnacionales; es una acción que responde a una política de Estado en busca del bienestar común de todo el país, por medio de la transformación educativa”.

Alma Maldonado señala: “¿qué tan críticos realmente quieren a los estudiantes con esos libros?’, Yo creo que los quieren medio críticos para algunas cosas: el modelo económico, el neoliberalismo, pero no los quieren críticos hacia el gobierno en turno. Eso se deja ver en los libros”.

El pasado viernes, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, en la presentación del libro “Secretaría de Educación Pública. Cien años”, habló de los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica que, dijo, estarán en las escuelas el 28 de agosto; y presentó un ejemplar del libro “Proyectos comunitarios” y un ejemplar de Un libro sin recetas para maestros y maestras que, aseguró, “se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México y que va en concordancia con uno de los principales objetivos del gobierno de la Cuarta Transformación”.