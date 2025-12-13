Más de 200 piezas de arte gráfico, en su mayoría grabado, y realizado por mujeres indígenas, llegan al Museo Nacional de la Estampa (Hidalgo 39), con el propósito de visibilizar la presencia y producción artística de mujeres creadoras de diversas comunidades de México.

Con la participación de 140 artistas y maestras artesanas, la exposición Grabadoras de Historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México muestra el trabajo gráfico de creadoras de comunidades indígenas como la comcaac, maya, mazateca, mazahua, náhuatl, otomí, purépecha, totonaca, yaqui y zapoteca, entre otras elegidas para conformar esta muestra.

Curada por Demián Flores y Rosie Huaroco, esta exposición alberga a las creadoras de tres áreas del país: el centro, norte y sur, que incluyen los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Veracruz, Yucatán y a la Ciudad de México.

Foto: Secretaría de Cultura CDMX

Rosie Huaroco detalla a EL UNIVERSAL que la muestra se trabajó desde hace nueve meses, y que comenzó con un mapeo de creadoras que habían tenido alguna relación con los curadores.

El objetivo, detalla, no fue “folclorizar” a las creadoras, sino mostrar su trabajo en relación con su lugar de origen.

Es, a final de cuentas, una propuesta de arte contemporáneo, apunta la curadora. “Es una propuesta distinta, multidisciplinaria también, donde los artistas exploran no solamente el grabado como técnica tradicional, sino también exploran otros soportes, muestran que el grabado se ha ido como modificando y adoptando nuevas formas a través de los años; por ejemplo, hay instalaciones, hay serigrafía, hay otras técnicas que de alguna u otra forma se vinculan a procesos de grabado”, detalla Huaroco.

Además de la propuesta estética, la exposición tiene cuatro ejes reflexivos: Usos y costumbres; Lucha y resistencia; Mitos y naturaleza, y Cuerpo y territorio.

“Lo hicimos así porque de alguna forma, todas las obras de la muestra se articulan o se ligan, porque muestran una estética de la vida comunitaria, del trabajo diario, y que se posicionan como piezas políticas”, abunda.

Algunos temas políticos que se pueden ver en las piezas son la problemática de los presos políticos, la liberación de los pueblos, la defensa del territorio, la familia, los roles de género, la memoria colectiva, la migración y la sexualidad.

Otra aportación de la muestra es la visibilización del grabado hecho por mujeres, ya que en la historia del arte se suele reconocer más a los hombres que históricamente han trabajo esta disciplina.

Foto: Secretaría de Cultura CDMX

“Hay mujeres que se dedican de lleno (al grabado), todas las mujeres elegidas para la exposición se dedican a su práctica artística; específicamente en el grabado tan tradicional encontramos que son las mujeres de Oaxaca, Jalisco y Chiapas quienes tienen técnicas más tradicionales”, señala.

Para la curadora de la muestra es impresionante que el grabado se encuentre en otras prácticas artísticas tradicionales, como en el bordado y en los textiles, pero que también puede utilizarse para obras contemporáneas, como la instalación.

“Podemos ver cómo el grabado se expande, las artistas transitan en sus prácticas artísticas, y cada una realiza propuestas distintas a partir de sus elementos visuales”, apunta.

En cuanto al proceso de selección de obra, los curadores realizaron una investigación a nivel nacional para identificar a las artistas.

Luego seleccionaron obra existente, organizaron talleres de producción gráfica y comisionaron nuevas creaciones, por lo que en la muestra se puede apreciar piezas de reciente creación. “Es un acercamiento importante a las mujeres que están creando desde las comunidades, y desde los pueblos de México con propuestas críticas, no folclóricas ni exotizantes”, concluye.

Grabadoras de Historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México estará abierta hasta abril.

Foto: Secretaría de Cultura CDMX