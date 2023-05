Sharjah, EAU.— El talento latinoamericano destaca en el décimo aniversario del concurso internacional Sharjah Children’s Book Illustration Exhibition, que se otorga durante el Festival de Lectura Infantil en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La mexicana Mariana Alcántara fue la ganadora del primer premio.

Pero hubo otras artistas latinoamericanas que fueron reconocidas con un premio para alentar su creatividad: Catalina Vásquez, de Chile; y Estefanía Santos, de Ecuador, quienes compartieron sus reflexiones en torno a su obra y al reconocimiento en un país tan lejano.

“Este evento busca cubrir las necesidades de las nuevas generaciones, apoyar su sueños y enriquecer su imaginación”, dijo Ahmed Bin Rakkad Al Ameri, autoridad de libro de Sharjah, al presentar la exposición de ilustraciones. Agregó que la selección de los ganadores e ilustraciones muestran la gran mezcla de técnicas, culturas y temas.

Catalina Vásquez es de Chile, pero reside en la CDMX. Ella explicó que las ilustraciones The Memory of the Yarn rinden homenaje a su familia: la protagonista es una mujer de la tercera edad tejiendo, lo que hacía su abuela; en la sala que dibujó, las fotos son de su familia real.

“Creo que las manualidades son capaces de traer de vuelta colores y memorias”, dijo y agregó que justo un trabajo tan manual, como lo es dibujar, le ha ayudado a establecer vínculo con sus memorias, con las personas y los lugares. En este caso, su estancia en México ha influido en su ilustración con detalles artesanales que no tenía antes en sus dibujos. “Como los colores, en las texturas y la alegría que tiene el arte mexicano… Creo que uno siempre agarra consciente o inconscientemente (elementos del entorno)”.

Vásquez ha continuado su formación como ilustradora en la UNAM con un diplomado que impartía Gerardo Suzanne, importante ilustrador mexicano que recién falleció. “México creo que es el país con más actividad de ilustración en el mundo. Tan sólo hay que ver acá en Sharjah que han ganado y exponen”.

Justo esta actividad en México ha llevado a que se profesionalice cada vez más el trabajo del ilustrador, comentó.

Y otra latinoamericana premiada fue Estefanía Santos, de Ecuador, por su trabajo Where reality and legend meet, inspirado en la leyenda de Cantuña, que trata de cómo un hombre hace un pacto con el diablo: su alma a cambio de la construcción de una iglesia. Pero el protagonista roba una piedra del edificio y argumenta que no está completo, por lo que conserva su alma. La ilustradora ecuatoriana indicó que es una leyenda que se representa tradicionalmente en las escuelas. “Es muy grande este premio porque mi obra representa mucho a mi país, uso una paleta de colores muy latinoamericana… No me lo podía creer, creo soy la primera ecuatoriana que ha recibido un premio en esta exposición”.