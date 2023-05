Soy universitaria beneficiaria de la movilidad social que nos ha dado a muchas generaciones la universidad pública. Por esta razón aprecio mucho la labor de Fundación UNAM al propiciar la incorporación de más estudiantes de bajos recursos a la UNAM, para que a través de la educación descubran nuevos horizontes y nuevas formas de vivir la vida con calidad.

Cursé mis estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Chapingo y en la Universidad de Coahuila; mis inquietudes sociales las reforcé con conocimientos, herramientas, técnicas y vivencias que me incentivaron a abarcar más especialidades para realizar mi ejercicio profesional. Por ello cursé estudios de Planeación, Estrategias de Desarrollo Social y Productivo, Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión, Coaching Ejecutivo y Empresarial, Propiedad Intelectual, Comercialización y Transferencia de Tecnología, Seguridad Alimentaria, entre otros, que me permitieron desarrollar vinculación con diferentes sectores.

En 1983, recién egresada de la licenciatura, fui seleccionada a través de un concurso de oposición en la Facultad de Economía de la UNAM para impartir la materia optativa Movimientos Políticos y Sociales del Campo Mexicano. Asimismo, he sido funcionaria pública en diversas entidades, como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); en INCA Rural; en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR); y en la Coordinación de Abasto del Distrito Federal (COABASTO). También soy fundadora de dos empresas, una de asesoría para proyectos sociales y otra para la comercialización de productos de leche de cabra, asociada con productores de Guanajuato.

A la UNAM regresé en 2004 a desempeñar funciones como responsable del Centro de Desarrollo Empresarial UNAM-CANACINTRA. Entre las actividades realizadas destacan la vinculación con empresas para la realización de proyectos conjuntos y la gestión de recursos públicos; el diseño y coordinación de seminarios, cursos, talleres y exposiciones; la prestación de servicios de protección de la propiedad intelectual; la coordinación de la estrategia de comercialización de tecnologías patentadas del Instituto Mexicano del Petróleo; y la impartición del Taller de Diseño y Simulación de Planes de Negocios para emprendedores universitarios.

Posteriormente, en 2009, me incorporé a la Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID), donde me desempeñé como directora de Servicios Tecnológicos a PYMES y donde, a través de brindar asesorías, capacitación, pruebas y estudios a empresas, captamos ingresos extraordinarios para la Universidad. Actualmente, y desde 2012, me desempeño como directora de Transferencia Tecnológica, por lo que coordino actividades de protección de la propiedad intelectual de las invenciones que generan los académicos y soy responsable de su transferencia hacia sectores productivos.

El trabajo realizado por esta Coordinación —ahora Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica— y el de algunos vinculadores de las entidades han contribuido a posicionar a la UNAM en los primeros lugares como solicitante de patentes y patentes otorgadas en los últimos años, y como una de las instituciones académicas referentes en el licenciamiento de tecnologías a empresas.

¡Me siento muy contenta de haber puesto mi granito de arena en esta extraordinaria institución que llevo en mi corazón cada día!