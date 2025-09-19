El proyecto más reciente del director Luis Estrada es la adaptación de “Las Muertas”, novela de Jorge Ibargüengoitia. Esta obra está inspirada en uno de los casos criminales más impactantes de México, ocurrido entre los años 50 y mediados de los 60.

La historia narra los crímenes de las Poquianchis, las hermanas González Valenzuela, quienes secuestraban, torturaban y prostituían a jóvenes y niñas con la complicidad de las autoridades, a quienes compraban permisos para operar varios burdeles de manera "legal".

La realización de este proyecto llevó a Estrada dos años y, a menos de diez días de su estreno en Netflix, ya se encuentra entre lo más visto en 42 países.

El 9 de septiembre, un día antes del lanzamiento, la Cineteca Nacional inauguró una muestra dedicada a la miniserie, donde se pueden apreciar maquetas, vestuario, utilería, planos y notas de producción. Una exposición imprescindible para los seguidores de Jorge Ibargüengoitia, del cine de Luis Estrada, de los casos de crimen en México y de la comedia negra.

La muestra estará abierta hasta el 29 de septiembre, de lunes a domingo de 12:30 a 21:00 horas, en la Sala 2 de la Cineteca Nacional (Av. México Coyoacán #389, Xoco).

