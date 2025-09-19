Más Información

FMI sube pronóstico del PIB de México a 1% y pide más esfuerzo fiscal para bajar la deuda

Alista Senado Ley Nacional en Ciberseguridad y legislación en materia de libertad de expresión

Muere a los 77 años Julieta Fierro, astrónoma e investigadora de la UNAM

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Recuerdan familiares a víctimas del Colegio Rébsamen; faltan sentencias para responsables, aseguran

A 40 años del sismo de 1985: Clara Brugada rinde homenaje a la solidaridad de los capitalinos

El proyecto más reciente del director es la adaptación de “Las Muertas”, novela de. Esta obra está inspirada en uno de los casos criminales más impactantes de México, ocurrido entre los años 50 y mediados de los 60.

La historia narra los crímenes de las Poquianchis, las hermanas González Valenzuela, quienes secuestraban, torturaban y prostituían a jóvenes y niñas con la complicidad de las autoridades, a quienes compraban permisos para operar varios burdeles de manera "legal".

La realización de este proyecto llevó a Estrada dos años y, a menos de diez días de su estreno en Netflix, ya se encuentra entre lo más visto en 42 países.

El 9 de septiembre, un día antes del lanzamiento, la Cineteca Nacional inauguró una muestra dedicada a la miniserie, donde se pueden apreciar maquetas, vestuario, utilería, planos y notas de producción. Una exposición imprescindible para los seguidores de Jorge Ibargüengoitia, del cine de Luis Estrada, de los casos de crimen en México y de la comedia negra.

La muestra estará abierta hasta el 29 de septiembre, de lunes a domingo de 12:30 a 21:00 horas, en la Sala 2 de la Cineteca Nacional (Av. México Coyoacán #389, Xoco).

