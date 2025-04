Mi historia dentro de la UNAM se remonta a hace 10 años.

Quiero iniciar estas líneas reconociendo que, desde el primer día, la UNAM me ha recibido con las puertas abiertas de una manera cálida y generosa. Soy geólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero y mi primer acercamiento con la Universidad Nacional fue en 2014, cuando realicé un intercambio estudiantil en el Centro de Geociencias (CGEO), ahora Instituto de Geociencias, como beneficiario del programa de Becas de Movilidad Santander. Allí tuve la oportunidad de rodearme de un ambiente académico y de investigación que, sin duda, fue mi mayor motivación para ingresar al posgrado en Ciencias de la Tierra.

Realicé mi maestría y mi doctorado en el CGEO, dedicados al entendimiento de la deformación de la corteza terrestre; en particular, me especialicé en el estudio de fallas geológicas. Durante el posgrado tuve la oportunidad de participar en distintos foros estudiantiles nacionales e internacionales que me ayudaron a forjar un perfil profesional sólido y que fueron clave para que en varias ocasiones los avances de mis investigaciones recibieran reconocimiento. En 2018 obtuve el segundo lugar en el Best Student Geologic Map Competition, premio otorgado por la Geological Society of America. En 2021, la Fundación UNAM y el Grupo BAL galardonaron con el primer lugar a mi tesis doctoral en la 4.ª edición del Premio BAL-UNAM Ciencias de la Tierra. Este premio es una de las mayores satisfacciones que he tenido a nivel personal y profesional, ya que refleja el esfuerzo y empeño dedicado a mi trabajo en la investigación. Ese mismo año inicié una estancia posdoctoral en la Estación Regional del Noroeste (ERNO), del Instituto de Geología de la UNAM, en Hermosillo, Sonora.

En 2023, una vez más la UNAM me acogió entre sus instalaciones brindándome la oportunidad de incorporarme como investigador en la ERNO. Actualmente me dedico a realizar investigación sobre la tectónica extensional del noroeste de México y soy docente y tutor de estudiantes de nivel licenciatura y posgrado. Mi meta a mediano y largo plazo es consolidar un grupo de investigación de geología estructural aplicada a la exploración de recursos minerales en esta región del país.

Ahora es mi turno de motivar e impulsar a las nuevas generaciones para que, como yo, experimenten un acercamiento a la investigación y puedan tener a su alcance un abanico más amplio de oportunidades profesionales. Este espíritu universitario es, sin lugar a dudas, una virtud de la que puedo estar agradecido con la UNAM por haberla sembrado en mí. Me siento complacido de pertenecer a la comunidad de investigadores de la Universidad Nacional y estoy comprometido firmemente con la sociedad mexicana para transmitirle lo que he recibido a través de ella.

Este año se conmemoró el aniversario trigésimo segundo de la Fundación UNAM y es notable el impacto que ésta ha tenido en la sociedad y la comunidad estudiantil, beneficiándolos con distintos programas y apoyos. Mi caso es uno ellos. En lo personal, estoy agradecido con la Fundación UNAM por la distinción recibida durante mi doctorado y por su interés en promover y reconocer la investigación científica en el área de las Ciencias de la Tierra, a través de la motivación de los estudiantes en todos los niveles. El premio indudablemente contribuyó al fortalecimiento de mi desarrollo profesional y me ha permitido abrirme las puertas en diferentes rubros en mi carrera como geólogo.

Investigador de la Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, UNAM

