Gertz deja la FGR para irse a un “país amigo”

El jueves pasado Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como Fiscal General de la República ante el Senado. En su carta de renuncia, el polémico funcionario explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como Embajador de la nación ante "un país amigo" y aceptó. El viernes por la mañana, la presidenta confirmó esta información, pero no se aclaró a qué país amigo se refieren.

En su lugar entra Ernestina Godoy, quien se desempeñó como fiscal de la Ciudad de México en el gobierno de Sheinbaum y que hasta ese jueves trabajaba como consejera jurídica de la presidenta.

Ante el hermetismo, al menos 50 organizaciones defensoras de derechos humanos reprobaron que Alejandro Gertz Manero se retire de la Fiscalía General de la República (FGR) en un proceso sin transparencia, con múltiples dudas y cuestionamientos y sin haber rendido cuentas de su gestión.“La carta de Gertz Manero no fue una renuncia formal ni cumplió con los requisitos constitucionales, aún así el Senado aprobó su separación pese a no haber manifestado una causa grave, como lo establece la Constitución”, señalaron organizaciones como Fundación para la Justicia.

Imagina renunciar a tu trabajo y salir impune, carajo imagina que también te dan una embajada pic.twitter.com/BqgrUP6PSB — @LuisValLe (@LuisValLe_A) November 28, 2025

El wey de la FGR que se quedó sin regalo en el intercambio de la posada porque le tenía que dar Gertz Manero pic.twitter.com/7LvvtL2XRK — @LuisValLe (@LuisValLe_A) November 28, 2025

quien fuera gertz manero para ya no tener que chambear — carlos buburrón (@CBuburron) November 28, 2025

Dejan plantado a Noroña

Esta semana el senador Gerardo Fernández Noroña llamó fascista a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. El representante de Morena dice que Quiroz es “ambiciosa” porque “va por la gubernatura de Michoacán”, pero que su movimiento mantendrá el gobierno en el estado.

Como de costumbre, sus declaraciones causaron polémica, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, hizo un llamado a conducirse con mayor empatía y evitar expresiones misóginas y la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a respetar a la alcaldesa.

Tras los dichos, Noroña convocó a una conferencia de prensa en el senado para abordar el tema, pero la sala estuvo casi vacía, pues se presentó muy poca prensa. "Fui a hacer frente a la campaña y los medios de comunicación, sus representantes, evadieron", dijo Noroña ante la situación.

noroña cada que habla: pic.twitter.com/FVh45Tum2j — carlos buburrón (@CBuburron) November 26, 2025

Con información de Sharon Mercado y Brenda Martínez

