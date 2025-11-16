Los ángeles bajaron al cielo y trajeron “Lux”

Se estrenó “Lux”, el nuevo disco de, y la vida no volvió a sonar igual. El álbum de la artista catalana no suena a lo que ha sacado antes y también no suena similar a lo que se escucha en el mainstream: la participación de la Sinfónica de Londres, los 13 idiomas en los que canta, la letra y la variedad entre las canciones. El arriesgado experimento musical, para el que ha colaborado con múltiples artistas como Björk y Yahritza y su esencia, se ha ganado respeto y elogios en la crítica.

Rosalía reconoció en una entrevista que es un álbum “demandante” para la escucha del público. A partir de esto, Alexis Petridis, crítico de “The Guardian”, señala que efecto Rosalía no recurre a un pop con fórmula “amigable”, sino que es “inconveniente” y que va en contra de la dopamina fácil a la que el público ya se acostumbró por las redes sociales.

Por su parte, Pitchfork reseñó que “Lux” se siente como “la escritura moderna de una celebridad femenina”, haciendo referencia a que el punto de partida fue el estudio de la vida de santas, acompañado por la lectura de libros de teoría feminista.

Ya llegó el frío

Si de por sí es difícil arrancar la semana los lunes, el pasado costó el triple con el frío que agarró por sorpresa a los capitalinos. Con una máxima entre 8° y 13°, los chilangos retomaron actividades laborales y escolares. Se trató del frente frío 13.

