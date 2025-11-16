Más Información

Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente

Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente

Marcha Generación Z: ¿Qué tanta gente hubo en el Zócalo de la CDMX?; Webcams captan movilización

Marcha Generación Z: ¿Qué tanta gente hubo en el Zócalo de la CDMX?; Webcams captan movilización

Médicos se unen a marcha del Movimiento del Sombrero en CDMX; denuncian desabasto de medicamentos

Médicos se unen a marcha del Movimiento del Sombrero en CDMX; denuncian desabasto de medicamentos

UNAM suspende aplicación de vacunas por agresión contra sus trabajadores; condena violencia

UNAM suspende aplicación de vacunas por agresión contra sus trabajadores; condena violencia

Primer ministro Carney afirma que Sheinbaum es excepcional

Primer ministro Carney afirma que Sheinbaum es excepcional

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen ligado al caso Colosio; es acusado de ser el segundo tirador

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen ligado al caso Colosio; es acusado de ser el segundo tirador

Reportan siete muertos en balacera en carrera de caballos de Parral, Chihuahua; autoridades piden evitar la zona

Reportan siete muertos en balacera en carrera de caballos de Parral, Chihuahua; autoridades piden evitar la zona

Manifestantes de marcha Generación Z derriban e incendian puertas del palacio de Gobierno de Guadalajara; policías los repliegan

Manifestantes de marcha Generación Z derriban e incendian puertas del palacio de Gobierno de Guadalajara; policías los repliegan

Los ángeles bajaron al cielo y trajeron “Lux”

Se estrenó , el nuevo disco de, y la vida no volvió a sonar igual. El álbum de la artista catalana no suena a lo que ha sacado antes y también no suena similar a lo que se escucha en el mainstream: la participación de la Sinfónica de Londres, los 13 idiomas en los que canta, la letra y la variedad entre las canciones. El arriesgado experimento musical, para el que ha colaborado con múltiples artistas como Björk y Yahritza y su esencia, se ha ganado respeto y elogios en la crítica.

Rosalía reconoció en una entrevista que es un álbum “demandante” para la escucha del público. A partir de esto, Alexis Petridis, crítico de “The Guardian”, señala que efecto Rosalía no recurre a un pop con fórmula “amigable”, sino que es “inconveniente” y que va en contra de la dopamina fácil a la que el público ya se acostumbró por las redes sociales.

Por su parte, Pitchfork reseñó que “Lux” se siente como “la escritura moderna de una celebridad femenina”, haciendo referencia a que el punto de partida fue el estudio de la vida de santas, acompañado por la lectura de libros de teoría feminista.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Lee también:

Ya llegó el frío

Si de por sí es difícil arrancar la semana los lunes, el pasado costó el triple con el frío que agarró por sorpresa a los capitalinos. Con una máxima entre 8° y 13°, los chilangos retomaron actividades laborales y escolares. Se trató del frente frío 13.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]