App de banco colapsa y causa caos

Poco a poco se pierde el hábito de cargar con efectivo y aumenta la dependencia de las tarjetas y transferencias electrónicas. Es por eso que cuando una app de banco colapsa, se desata el caos. Así ocurrió el lunes pasado, en vísperas de la quincena, dejó de funcionar la aplicación de BBVA por más de tres horas.

Usuarios de redes entraron en pánico, hubo quien se quedó “detenido” en un restaurante de comida china, otro no pudo pagar la cuenta del bar e hizo creer a sus amigos que se quería pasar de listo… Al final, según el banco, el motivo fue el fallo de una máquina, un “problema de fierros”, como lo definieron.

La internacionalización de “Las perdidas”

Como parte de la promoción de la película “Wicked: Por siempre”, se llevará a cabo una fiesta de disfraces en la Ciudad de México. Las actrices Ariana Grande y Cynthia Erivo anunciaron en un video que las anfitrionas de este evento serán Paola, Karina y Wendy, mejor conocidas como “Las perdidas” e hicieron referencia al video que hizo que saltaran a la fama.

Ariana Grande después de que le contaron todo el lore de las pérdidas. pic.twitter.com/1bYhJe2diN — el gosco (@ghostcolour) October 15, 2025

el concepto de ariana grande y cynthia erivo conociendo el lore de las perdidas https://t.co/WTYPqwqtKx pic.twitter.com/PpZTfEzQDR — les ❤️‍🔥 (@swiftrouge) October 15, 2025

Rolan PDFs del Nobel

El Premio Nobel de Literatura en realidad se entregó el pasado 9 de septiembre, pero no podíamos dejar pasar las reacciones que provocó la victoria de László Krasznahorkai, escritor húngaro y autor de libros como “Tango satánico” y “Melancolía de la resistencia”.

Los de editorial Acantilado cuando se enteraron que Krasznahorkai gano el Nobel. pic.twitter.com/LH5N4ZFLig — Carlos von Deleuze (@DeleuzeKarl) October 9, 2025

