Más Información

Estudiante Diana Jael murió ahogada al quedar atrapada en casa en Veracruz; muebles arrastrados por Río Cazones taparon la salida

Estudiante Diana Jael murió ahogada al quedar atrapada en casa en Veracruz; muebles arrastrados por Río Cazones taparon la salida

Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

Muere Sam Rivers, integrante de Limp Bizkit, a los 48 años

Muere Sam Rivers, integrante de Limp Bizkit, a los 48 años

VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

VIDEO Max Cortázar cae al agua en relanzamiento del PAN; es rescatado por sus compañeros

VIDEO Max Cortázar cae al agua en relanzamiento del PAN; es rescatado por sus compañeros

Luisa Alcalde reacciona al relanzamiento del PAN; "las mismas caras y acabaron con el azul", expresa

Luisa Alcalde reacciona al relanzamiento del PAN; "las mismas caras y acabaron con el azul", expresa

Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex

Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

App de banco colapsa y causa caos

Poco a poco se pierde el hábito de cargar con efectivo y aumenta la dependencia de las tarjetas y transferencias electrónicas. Es por eso que cuando una app de banco colapsa, se desata el caos. Así ocurrió el lunes pasado, en vísperas de la quincena, dejó de funcionar la aplicación de por más de tres horas.

Usuarios de redes entraron en pánico, hubo quien se quedó “detenido” en un restaurante de comida china, otro no pudo pagar la cuenta del bar e hizo creer a sus amigos que se quería pasar de listo… Al final, según el banco, el motivo fue el fallo de una máquina, un “problema de fierros”, como lo definieron. 

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Lee también:

La internacionalización de “Las perdidas”

Como parte de la promoción de la película , se llevará a cabo una fiesta de disfraces en la Ciudad de México. Las actrices Ariana Grande y Cynthia Erivo anunciaron en un video que las anfitrionas de este evento serán Paola, Karina y Wendy, mejor conocidas como e hicieron referencia al video que hizo que saltaran a la fama. 

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Lee también:

Rolan PDFs del Nobel

El Premio Nobel de Literatura en realidad se entregó el pasado 9 de septiembre, pero no podíamos dejar pasar las reacciones que provocó la victoria de, escritor húngaro y autor de libros como “Tango satánico” y “Melancolía de la resistencia”. 

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]