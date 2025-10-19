Más Información
Estudiante Diana Jael murió ahogada al quedar atrapada en casa en Veracruz; muebles arrastrados por Río Cazones taparon la salida
Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz
Luisa Alcalde reacciona al relanzamiento del PAN; "las mismas caras y acabaron con el azul", expresa
Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex
App de banco colapsa y causa caos
Poco a poco se pierde el hábito de cargar con efectivo y aumenta la dependencia de las tarjetas y transferencias electrónicas. Es por eso que cuando una app de banco colapsa, se desata el caos. Así ocurrió el lunes pasado, en vísperas de la quincena, dejó de funcionar la aplicación de BBVA por más de tres horas.
Usuarios de redes entraron en pánico, hubo quien se quedó “detenido” en un restaurante de comida china, otro no pudo pagar la cuenta del bar e hizo creer a sus amigos que se quería pasar de listo… Al final, según el banco, el motivo fue el fallo de una máquina, un “problema de fierros”, como lo definieron.
Lee también: Nathy Peluso y los imperdibles del Festival Cervantino
La internacionalización de “Las perdidas”
Como parte de la promoción de la película “Wicked: Por siempre”, se llevará a cabo una fiesta de disfraces en la Ciudad de México. Las actrices Ariana Grande y Cynthia Erivo anunciaron en un video que las anfitrionas de este evento serán Paola, Karina y Wendy, mejor conocidas como “Las perdidas” e hicieron referencia al video que hizo que saltaran a la fama.
Lee también: Casi ocho décadas en la UNAM
Rolan PDFs del Nobel
El Premio Nobel de Literatura en realidad se entregó el pasado 9 de septiembre, pero no podíamos dejar pasar las reacciones que provocó la victoria de László Krasznahorkai, escritor húngaro y autor de libros como “Tango satánico” y “Melancolía de la resistencia”.
Lee también: Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]