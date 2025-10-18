Este fin de semana es uno de los eventos más esperados del 53 festival Internacional Cervantino: la presentación de la cantante Nathy Peluso hoy, a las 22:00 horas, en Los Pastitos. La artista argentina se presenta como parte del Grasa Tour para promocionar su segundo álbum de estudio, lanzado en mayo de 2024.

Otro de los eventos imperdibles es Ménage à trois: Bienvenidx al Kabarett, coproducción de España, Alemania, Francia y México, que se presenta hoy en las Catacumbas Mesón de San Antonio, a las 20:00 horas.

Este espectáculo de cabaret, en el que participan 10 artistas queer mexicanos, rinde homenaje a dos íconos de la década de 1920, Esperanza Iris y Anita Berber.

Lee también: Casi ocho décadas en la UNAM

Por último, la instalación Pollution Pods, de Michael Pinsky, se puede ver en Los Pastitos hoy, a partir de las 10:00 horas y hasta el 26 de octubre.

En la descripción de la pieza se explica que está conformada por "cinco cúpulas geodésicas interconectadas", desde las que el espectador puede respirar, a través de una reproducción exacta de su calidad, olor y temperarura, el aire de Tautra en Noruega o ciudades como Pekín, entre otras donde pueden vivirse experiencias contrastantes.

Lee también: Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla