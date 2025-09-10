En el Ramo 38 Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 propone un presupuesto de 34 mil 860 millones 832 pesos, lo que supondría un incremento de mil 564 millones 908 mil 421 pesos comparado con los 33 mil 295 millones 924 mil 363 pesos que se le otorgó este año, sin embargo, la inflación estimada proyectada para 2026 de 4.2%, significaría un decremento y no un incremento real.

Andrés Agoitia, PhD Ciencias Biomédicas del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, asegura que los 34 mil 860 millones 832 mil pesos es para todo el Ramo 38, dentro del cual para la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) plantean un presupuesto para 2026 de 26 mil 476 millones de pesos, que comparado con el presupuesto asignado en este 2025 que es de 26 mil 377 millones de pesos, es un presupuesto “bastante similar. Si nosotros queremos sacar la diferencia, son prácticamente 100 millones de pesos más, lo que te quiero decir es que esa es una disminución real de 4.2% con la inflación estimada para 2026”, afirma el investigador.

Incluso, señala que otro ejemplo es uno de los programas que más le interesa, el Peciti (Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación) que “para 2026 se proyecta que tenga un presupuesto de mil 600 843 millones de pesos, esto es 1 mil 568 millones de pesos más que el presupuesto de 2025, ahí hay un aumento nominal, pero incluso con estos recursos adicionales el Peciti proyecta una disminución en términos reales de 3.6% para el próximo año”, dice y agrega que queda por debajo de la inflación estimada para el próximo.