La gente me intimida para tomar una postura política: Amir Fattal, artista israelí acosado en la Condesa

El artista Amir Fattal (Tel Aviv, Israel, 1978) dice que esta semana ha sido difícil. “No estoy acostumbrado al odio”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Este fin de semana se ha viralizado en redes la confrontación que vivió el pintor israelí por parte de activistas proPalestina, quienes se presentaron afuera de la galería König, donde exhibía su muestra “I’m Just Here For The Pool” en la colonia Condesa, para hacer pintas y gritar consignas antisionistas.

En su cuenta de Instagram, Fattal explica que su arte y sus redes sociales no abordan temas políticos. En entrevista, cuenta que durante la protesta del jueves pasado la policía no quiso intervenir y que la embajada de Israel no le ofreció apoyo, pero que no se dejará intimidar y, aunque reconoce como una persona política, no expresará alguna postura política con respecto a Israel y el genocidio Palestino: “Tengo derecho a concentrarme en mi creatividad”.

¿Cómo te sientes?

Los últimos 10 días fueron difíciles. No estoy acostumbrado a recibir cientos de mensajes de odio, es mucho. La gente comentaba cosas nazistas sobre mi trabajo y contactaron a las galerías en las que trabajo para amenazarlos. Ha sido mucho con qué lidiar. La primera manifestación (que ocurrió el 21 de marzo) vinieron cuando estaba con un grupo de coleccionistas y empezaron a gritar que era un agente del Mossad y un asesino, cosas locas considerando que no he vivido en Israel en los últimos 25 años. No entendí porque fueron contra mí, no hay nada en internet que sea político, mi Instagram es sobre mi arte, es de trabajo, no lo uso para tomar posturas políticas.

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Después de eso cancelé los eventos que tenía planeados, que eran durante las últimas dos semanas de exposición, pero hubo uno sobre el que ya había publicado, que fue el jueves pasado, que fue cuando llegó un grupo de 15 personas enmascaradas y empezaron a gritar. Le pedí a la policía que viniera, pero algunos de los manifestantes hablaron con la policía y se retiró, a partir de ahí se desató todo. Tratamos de llamar varias veces a la policía para que regresara, pero no lo hizo.

Arruinaron toda la fachada de la galería y al final del día solo era un (artista) invitado, no soy el dueño. No fue sólo contra mí, sino contra el equipo, destruyeron una casa de la que no soy propietario. Me siento culpable.

Entiendo que habías estado aquí en México desde diciembre y ahora te vas a Estados Unidos.

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Ya estaba planeado. Llegué a México en diciembre y me iba a ir de todos modos.

¿Después de esta situación, consideras regresar a México?

Sí, claro. Amo México, amo estar aquí, es mi lugar feliz, amo a la gente y al arte de acá. No me dejaré intimidar por otros. Es por eso que quise hablar al respecto, sabía que iba a crear más hostilidad hacia mí, cosa que sí ocurrió, y aunque corra riesgo de perder oportunidades laborales con otras galerías, este tipo de hostilidad sólo porque nací en Tel Aviv… ni siquiera es algo que haya dicho. Si hubiera tomado una postura y la gente reaccionara a ella, lo entendería, pero realmente no había nada en mi Instagram, ni sé cómo supieron que soy israelí. Eso bastó para crear esta campaña en mi contra. Creo que hay que hablar sobre este tipo de conductas porque no creo que esto es algo que debamos vivir en una sociedad democrática.

¿Entonces qué crees que haya causado esta reacción en tu contra?

Creo que es porque esta gente está tan obsesionada con Israel y el hecho de que tengan a un “sionista” de carne y hueso, yo me reconozco como israelí, aquí en México, en este contexto cultural, para ellos era una oportunidad. Al hablar con la embajada de Israel supe que no he sido el único artista israelí que ha vivido esto en Ciudad de México, le pasó a la cantante Noga Erez, que cuando dio un concierto hubo muchas protestas afuera. Pienso que la gente está tan frustrada que deben dirigirlo a una persona, porque para ellos no es suficiente hacérselo a la embajada de Israel, deben encontrarse a una persona de carne y hueso para aterrorizarla. Asumo que como no tienen control sobre la situación en Medio Oriente, deben ir a desquitarse con alguien. Creo que esta vez fui yo y el otro mes encontrarán a alguien más.

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¿Qué te dijo la embajada de Israel?

Nada, porque no están relacionados a este evento que fue en una galería alemana. No podían hacer nada porque no había afiliación con Israel.

¿Pero te ofrecieron alguna protección o algo?

No, porque no están relacionados de alguna manera con este evento.

En la primera protesta la policía te ayudó.

Sí, me escoltaron fuera de la galería.

¿Cómo acabó la noche del jueves?

Se quedaron dos horas y eventualmente se fueron. Todos mis invitados se fueron antes, no podíamos hacer el evento con ellos gritando y con su música.

¿Qué te dijo la policía ese jueves?

Literalmente dijeron que no iban a venir. No sentían que fueran algo en lo que quisieran interferir y aun con todos los mensajes de odio en la fachada, no les pudo importar menos.

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¿Has considerado tomar acciones legales?

Una organización judía en México (el Comité central de la comunidad judía de México) demandó que haya una investigación. Pero mira, seré honesto, creo que ya no quiero seguir lidiando con esto, tengo otras cosas que hacer, cuando me vaya de México no quiero saber qué pasará. Dije lo que tenía que decir en línea, no planeo dar más comunicados porque creo que ya dije lo que tenía que decir.

Has explicado en estos comunicados que tu arte no es político…

No es político con respecto al conflicto Israel y Palestina.

¿Entonces dirías que es político en otros temas?

Soy de los primeros artistas en realmente trabajar con Inteligencia Artificial y tratar de entender la relación de la tecnología con la creatividad y la originalidad. Así que claro que hay aspectos políticos en este tema, que es lo que me interesa. Soy un tecnólogo después de todo, trabajé en el área de innovación por 20 años: desde impresoras 3D, videojuegos, blockchain… eso es lo que decidí hacer con mi vida y es mi derecho. La gente me demanda manifestarme sobre Israel y Palestina, pero de eso no va mi trabajo, no viví mi vida adulta en Israel, y deben aceptar eso. Es lo que es.

¿Dejaste Israel por motivos políticos?

No, me fui a estudiar a Alemania. Me fui a los 21 años, una cosa llevó a la otra y así fue como terminé viviendo fuera, sólo pasó.

Has dicho que en tus redes sociales no publicas sobre política, pero vi que reposteaste una imagen de una playera de futbol en el que se lee “Free Gaza”, también se te etiquetó en una captura de pantalla sobre un comentario que hiciste en Instagram donde dices que en el mundo del arte está de moda conectar de manera “desesperada” el sionismo con el nazismo y sigues algunas cuentas de Instagram que difunden posturas proIsrael y contenido contra activistas proPalestina. Entonces, sí tienes una postura política.

Claro que sí, nunca dije que no la tuviera. Dije que mi Instagram es sobre mi creatividad y no lo uso para manifestar mis posturas. Cuando voy a Israel, también voy a protestas y soy una persona política, pero no en mi Instagram.

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Después de lo que viviste, ¿consideras seguir separando tu vida política de tu carrera profesional?

Sí, hablando de Instagram sí, es una decisión profesional que tomé hace dos años.

Creo que de lo que me di cuenta, tras toda esta situación, es cómo la gente quiere intimidarme para tomar una postura y no voy a hacerlo. Tengo derecho a usar mi Instagram de la forma que yo quiera y tengo derecho de concentrarme en mi propia creatividad de la forma en que yo quiero. Si las personas tienen una idea distinta de cómo debería ser, esa es su forma de pensar y eso no tiene nada que ver conmigo.