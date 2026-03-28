El artista y curador israelí Amir Fattal fue confrontado por manifestantes a favor de Palestina, afuera de la galería König, donde exhibía su muestra “I’m just here for the pool”.

Los manifestantes estuvieron presentes en al menos dos ocasiones (el jueves 26 y el sábado 21 de marzo) afuera de la galería, ubicada en la Condesa, donde con gis y pintura aerosol pintaron esvásticas y estrellas de David tachadas y mensajes “sionismo = nazismo”, “aquí hay terroristas”, “666”, “200 mil niñxs asesinados”.

En videos que han circulado por redes sociales se puede ver a los manifestantes gritando “terroristas”, “fuera sionistas de Palestina” y bailando cumbia.

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Fattal explicó en su cuenta de Instagram hace cuatro días, que en la última semana había sido “blanco de una coordinada oleada de odio” en la que había recibido mensajes antisemitas y que el sábado 21 de marzo, por la protesta, tuvo que ser escoltado por la policía.

Amir Fattal compartió imágenes de lo sucedido con la galería König. Foto: Instagram oficial.

“El motivo de todo esto es por el simple hecho de que nací en Tel Aviv. Eso es todo”, dijo Fattal, quien afirmó que su arte no es político y que en sus redes sociales sólo tratan sobre su creatividad.

En Instagram, Fattal ha reposteado una publicación sobre una playera de futbol con en la que se lee “Free Gaza”, como parte de un artículo de la revista “Dazed & Confused” en la que dice “esta es la única playera que Inglaterra debería usar en la Copa del Mundo el próximo año”. Pero también fue etiquetado en una publicación donde se señalan sus comentarios por decir que en el mundo del arte está de moda conectar de manera “desesperada” el sionismo con el nazismo, y sigue algunas cuentas de Instagram que difunden posturas proIsrael y contenido contra activistas proPalestina.

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“Aun así, mi mera identidad ha sido suficiente para detonar este nivel de hostilidad”, añadió el pintor que reside principalmente en Berlín, Alemania, pero que desde diciembre ha estado en Ciudad de México, como dice acostumbra hacer en los inviernos.

Fattal, en otra publicación de Instagram, dijo que lo que hicieron los manifestantes “no es una protesta, sino odio”. Finalmente, este sábado por la mañana anunció que viajará a Estados Unidos, donde inaugurará una muestra en Nueva York, y que una familia lo invitó a pasar shabbat con ellos y que le hicieron saber que la comunidad judía lo apoya.

“Pese a todo, ha habido una abrumadora cantidad de muestras de apoyo, mensajes y amor de gente de todo el mundo. Y eso es lo que elijo llevarme conmigo”, declaró Fattal.

Amir Fattal nació en Tel Aviv, Israel, en 1978. Se desempeña como artista y curador en Berlín. Sus obras, como las que presentó en Ciudad de México, parten de creaciones hechas con Inteligencia Artificial para luego pintarlas en óleo, también usa herramientas como impresoras 3D y animación digital.

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