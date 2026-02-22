Esta semana, dos noticias envolvieron de información (y humor) las redes sociales. El fenómeno Therian, nacido en redes (especialmente TikTok, X e Instagram), que se han visto inundadas por videos de jóvenes que utilizan máscaras de animales, colas y realizan movimientos cuadrúpedos.

Aunque la subcultura Therian —personas que se identifican espiritual o psicológicamente con un animal— tiene décadas de existencia, su explosión mediática este año ha desatado una fábrica de memes sin precedentes.

La información más reciente es que la reunión Therian convocada para este viernes en Ciudad Universitaria fue solo un fraude, porque a la fiesta Therian no llegó nadie, solo algunas personas que dijeron sentirse identificadas con el movimiento, pero sin lucir el característico atuendo de animal.

Algo que destacar es que los memes han tomado “regionalidad”, es decir, se han adaptado al contexto mexicano. Aquí una curaduría de los más representativos.

gente dándose cuenta que los therians solo fue un asunto magnificadopic.twitter.com/tZqspKrkhl https://t.co/Z2Oj2jHFUD — carlos buburrón (@CBuburron) February 21, 2026

Cuando eres morenista y te conviertes en un therian pic.twitter.com/aZrohM9C5q — Jorge Garcés (@JorgeGarcesMx) February 18, 2026

Corren a Marx Arriaga

La salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública marca el cierre de una de las etapas más polarizantes en la historia reciente de la pedagogía mexicana.

Como titular de la Dirección General de Materiales Educativos, Arriaga fue el arquitecto principal de la Nueva Escuela Mexicana, un proyecto que buscó desmantelar los modelos previos para instaurar una visión comunitaria y crítica.

Su proceso de separación del cargo se da en un contexto de reestructuración interna dentro de la SEP, o bueno, al menos eso es lo que se ha informado, porque también se supo de su confrontación con el director de esa secretaría, Mario Delgado.

Como los internautas no perdonan, las redes se inundaron de memes que narran el proceso de salida de Marx Arriaga de la SEP, desde su atrincheramiento en su oficina, sus 100 horas en huelga y su retiro a pie con su cuadro de Karl Marx.

Marx Arriaga: "En un momento así, solo se puede reír." pic.twitter.com/bZjrZG7UVs — Simpsonito (@SoySimpsonito) February 17, 2026

