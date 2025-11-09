La caída de WhatsApp Web el 4 de noviembre y la revelación del cartel oficial del Tecate Pa’l Norte 2026 fueron las dos noticias por las que se generaron los mejores memes de la semana.

La caída de WhatsApp Web

Según el sitio Downdetector, las fallas en uno de los principales servicios de mensajería instantánea digital empezaron el 4 de noviembre desde las 7:44 horas. A la par de que algunos usuarios no podían entrar o reconectarse a la plataforma, otros hallaron mucha tela de dónde cortar para hacer memes.

Fotos: Vía X.

No funciona WhatsApp Web. pic.twitter.com/EEwDBojP3c — Raúl Hernández (@RaulHsv) November 4, 2025

Lee también: El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

El cartel del Tecate Pa´l Norte

Un día después, el 5 de noviembre, se reveló el cartel oficial del Tecate Pa’l Norte 2026, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo del 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Algunos de los grupos más populares anunciados para la edición número 14 del festival son Interpol, The Killers, Deftones, Guns N´Roses, Tyler, The Creator, Grupo Frontera, Los Fabulosos Cadillacs y 31 Minutos.

Después de saberse quiénes serían los headliners, algunas de las críticas que pudieron verse en redes sociales señalaban, por ejemplo, que no era ninguna novedad la presencia de The Killers o que 31 Minutos era la verdadera sorpresa del próximo año.

Fotos: Vía X.

Fotos: Vía X.

De Pal Norte solo me gusta 31 Minutos 😂 #TecatePalNorte pic.twitter.com/CtnjawLCiu — B (@BrendaThirlwall) November 5, 2025

*Con información de Abdiel Sepúlveda y Dann Silva

Lee también: Armando González Torres viaja por la literatura utópica