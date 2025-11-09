Más Información

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

Generación Z marcha en la CDMX; exigen frenar la violencia en México, pero policías les impiden el paso al Zócalo

Autoridades en alerta por impacto del frente frío 13; estos son los tres estados más afectados

“Los funcionarios de hoy tienen la piel demasiado sensible, no quieren que se les diga nada”: cartonistas en EL UNIVERSAL

Elías Lixa, coordinador de diputados federales del PAN, choca en calles de Mérida y provoca volcadura

Asesinan a delegado de la comunidad de Sotelo, en Salamanca, Guanajuato

¿Viajas a EU? Checa si la reducción de vuelos en ese país afecta a aerolíneas mexicanas

La el 4 de noviembre y la revelación del cartel oficial del fueron las dos noticias por las que se generaron los mejores memes de la semana.

La caída de WhatsApp Web

Según el sitio Downdetector, las fallas en uno de los principales servicios de mensajería instantánea digital empezaron el 4 de noviembre desde las 7:44 horas. A la par de que algunos usuarios no podían entrar o reconectarse a la plataforma, otros hallaron mucha tela de dónde cortar para hacer memes.

Fotos: Vía X.

El cartel del Tecate Pa´l Norte

Un día después, el 5 de noviembre, se reveló el cartel oficial del Tecate Pa’l Norte 2026, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo del 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Algunos de los grupos más populares anunciados para la edición número 14 del festival son Interpol, The Killers, Deftones, Guns N´Roses, Tyler, The Creator, Grupo Frontera, Los Fabulosos Cadillacs y 31 Minutos.

Después de saberse quiénes serían los headliners, algunas de las críticas que pudieron verse en redes sociales señalaban, por ejemplo, que no era ninguna novedad la presencia de The Killers o que 31 Minutos era la verdadera sorpresa del próximo año.

Fotos: Vía X.

*Con información de Abdiel Sepúlveda y Dann Silva

