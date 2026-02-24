“Veo el flamenco a través de la búsqueda, del rigor, del saber de dónde viene y cuál es su raíz, de tratar de aferrarme a lo que más me gustó desde el principio del flamenco; que sea algo que siempre prevalezca dentro de mi camino flamenco. Toda lo que implica el desarrollo, la búsqueda y honestidad, el no ser condescendiente con tu propio camino (dónde te estás equivocando y dónde no), aunque la perspectiva del tiempo es muy importante para eso”, dijo la bailaora y coreógrafa española María Juncal (Las Palmas de Gran Canaria, España, 1981), quien presentará su espectáculo Flamenco Tour 2026 – Una mirada, el 21 de marzo a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

“Soy una bailaora del siglo XXI. Concibo el flamenco desde la sinceridad y la honestidad como artista, siempre buscando el máximo nivel del que soy capaz en el momento y tratando de ser lo más auténtica posible en mi forma de interpretar. Para eso, lo que me ha servido toda la vida es estar en un estudio de baile”, responde, en videollamada, desde uno de los descansos de sus ensayos.

Permanecer —continuó— en un estudio desde la mañana hasta el final de la jornada: “Porque ahí es donde te conoces, ahí es donde sabes el intérprete que eres capaz de ser, cada día un poco más. Y una constante que es parte de mi vida del flamenco y de cómo lo siento, cómo lo vivo y cómo lo expreso hoy es también la parte de la responsabilidad con mi profesión y mi arte de permanecer siempre al 100 por 100 de mis capacidades artísticas y de ejecución, para que nunca sean una limitante en mi capacidad de expresión”.

Juncal describe el Flamenco Tour 2026–Una mirada no sólo como un espectáculo de flamenco, sino como un espectáculo musical con artistas en vivo (la guitarra, la percusión, el cante, el cello): “Es un espectáculo que además cuenta con una artista invitada que le aporta un color diferente, que le propone un reto al propio espectáculo flamenco que estamos presentando”, dijo para referirse a la cantante y actriz Susana Zabaleta, que la acompañará en el escenario y de quien recuerda su participación como invitada especial en el concierto que Ute Lemper dio en septiembre de 2024 en el Lunario del Auditorio Nacional.

Una mirada, dijo, es un espectáculo que tiene la sensibilidad como eje: “Es la columna vertebral de esta propuesta. Está muy en contacto con todos los participantes para que puedan brillar, aportar y nos podamos compartir en el escenario”.