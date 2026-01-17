Este fin de semana se lleva a cabo la 11° edición de INDEX Art Book Fair, una feria de libro especializada en el arte cuya selección de editoriales permite conocer creaciones de distintas latitudes de México y el mundo. Estas son algunas de las propuestas:

Foto: Frida Juárez Bautista/ EL UNIVERSAL.

Jenna Hamed, palestina que reside en Nueva York, participa con su proyecto Jay Seven que edita libros de escritores y artistas palestinos.

Entre las publicaciones se encuentra un catálogo de arte muy oportuno para los tiempos geopolíticos actuales. Se trata de “Árbol de aceite”, que fue editado entre octubre y noviembre de 2025, y muestra fotografías de Ronald Pizzoferrato, quien fotografió a la ciudad petrolera Cabimas, en Venezuela. La publicación, coeditada con Letra Muerta, es trilingüe: español, inglés y árabe.

Aquí también se ofrece un libro arte-objeto titulado “OF TIME Box”, que es una caja con un cassette, mini libro de poesía, gráfica, una caja de cigarros, un ensayo y más, que fue creado para conmemorar el 77 aniversario de la Nakba, la invasión y desplazamiento de palestinos realizado por Israel.

La estrella del stand de Jay Seven es “Hidden Companions”, un libro en el que el ilustrador Ahmad Nabil recopila historias de terror populares de Jerusalén. El libro está en árabe, en mayo se publicará en inglés, pero Hamed tiene la misión de encontrar en México a una editorial interesada en publicar la versión en español de este libro.

Foto: Frida Juárez Bautista/ EL UNIVERSAL.

Desde Colombia, llega Gráficas Molinari, una editorial que rescata el trabajo de la imprenta de cromos homónima que en los años fue muy popular en América Latina –las imágenes de santos, estampitas decorativas y monografías– en una serie de libros y revistas.

En Berlín, Alemania, se edita un periódico muy particular. Se trata de “Arts of the Working Class”, una publicación de arte multilingüe con colaboraciones de escritores y artistas de distintos lugares del mundo donde se abordan temas como pobreza, riqueza, arte y sociedad. Los vendedores que ofertan el periódico por la calle, se quedan con el 100% de las ganancias.

Foto: Frida Juárez Bautista/ EL UNIVERSAL.

Escena editorial en CDMX

En INDEX Art Book Fair también se pueden conocer proyectos editoriales independientes de la Ciudad de México, como Red de reproducción y distribución, un proyecto editorial creado por cinco artistas de la Ciudad de México.

Les interesa el tema de la copia y reproducción con el fin de esparcir la información y han realizado publicaciones en colaboraciones con distintos artistas, como Abraham Cruzvillegas. La editorial cuenta con un puesto de periódicos ubicado en Gral. Pedro Antonio de Los Santos 80, San Miguel Chapultepec.

Otro ejemplo es Pitzilein Books, una editorial ubicada en Santa María la Ribera que edita libros sobre poesía, fotografía, viñetas y más.

Esta feria del libro surgió con el fin de acompañar la cada vez más robusta escena artística de la Ciudad de México. Esta es la edición más grande que se ha realizado hasta ahora, con 131 expositores participantes que provienen de distintas partes del mundo, principalmente de América Latina, con editoriales de Colombia, Venezuela y Argentina, pero también con propuestas de Estados Unidos, Europa y Asia.

Foto: Frida Juárez Bautista/ EL UNIVERSAL.

Este sábado a las 18 horas habrá una conferencia magistral de la escritora francesa Françoise Vergès, quien escribe sobre feminismo y colonialismo, ha publicado los libros “Un feminismo decolonial” y “Descolonizar el museo”. También habrá presentaciones de libros, talleres y actividades para niños, actividades que serán libres de costo.

INDEX se lleva a cabo en galería kurimanzutto (Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec, Ciudad de México). Este sábado estará abierta al público hasta las 20 horas, mientras que el domingo cerrará a las 18 horas.