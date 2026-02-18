El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), asegura que los montos señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son parte de las observaciones de revisión de la Cuenta Pública 2024 y corresponden a recursos destinados al pago de la prestación de ropa y calzado para el personal, como se establece en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

"El Instituto cuenta con la documentación que acredita que cada trabajador recibió este apoyo y que dio el seguimiento correspondiente al proceso", señala el INBAL en una tarjeta informativa sobre la nota publicada este miércoles por EL UNIVERSAL en el que da cuenta del señalamiento hecho por la ASF sobre el posible daño a la Hacienda Pública de la Federación por 33 millones 812 mil pesos por no acreditar que recibió de proveedora Toka Internacional, tarjetas electrónicas canjeables por ropa y calzado para los trabajadores.

El INBAL informa que como parte del proceso de revisión que realiza la ASF, se emiten observaciones que deben ser atendidas dentro de los plazos establecidos por la ley. "Actualmente, dichas observaciones se encuentran en etapa de análisis y atención por parte del Instituto".

Además reitera su disposición de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y su compromiso con el ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos. Y anota que "estos señalamientos forman parte del proceso regular de revisión y no representan una resolución definitiva".

