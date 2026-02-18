Más Información

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

ASF detecta pagos en exceso por 87.8 mdp en Tren Maya; irregularidades se concentran en el Tramo 4

Fiscalía de Zacatecas confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado; "ellos no fueron el blanco", aclara

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Contrabando de gasolina desde Guatemala aumenta en la frontera sur; precio hasta 17 pesos más barato incentiva tráfico por el Suchiate

Instituciones culturales como el INBAL y la Cineteca Nacional anunciaron ayer actividades especiales en marzo por el Día Internacional de la Mujer.

Serán 60 las actividades —entre teatro, danza, música y cine— que se llevarán a cabo en recintos como el Complejo Cultural Los Pinos, el Centro Cultural Helénico y el Centro Nacional de las Artes, con la participación de 72 mujeres y 28 compañías artísticas.

Algunas de las actividades que destacan son las obras de teatro Gruta y Aprende a nadar, ambas en el Helénico; y en danza, destaca Creadoras en el tiempo, en el Pabellón Escénico de Chapultepec.

En el Festival Eurojazz, que se unirá a esta jornada, se presentarán Marta Sánchez Trío, de España; Dahliazul, de México; y Hania Derej, de Polonia.

La Cineteca presentará una selección de filmes hechos por mujeres, como Ni una más, de Julia Hollander, y presentará la tercera temporada del “Directoras en primer plano”, que reúne proyecciones y conversaciones con realizadoras mexicanas. La programación se puede consultar en https://www.mexicoescultura.com/

