La quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) arrancó oficialmente ayer con una ceremonia encabezada por autoridades de la alcaldía y por la escritora Elena Poniatowska, quien, tras el corte de listón, señaló que se encuentra bien de salud y trabajando en nuevos proyectos, luego de una nota falsa que aseguró el fallecimiento de la escritora, autora de reconocidos libros, como La noche de Tlatelolco (1968) y Hasta no verte Jesús mío (1969). “De salud estoy bien, puedo trabajar y puedo leer, hago todo lo que todos los días hacen ustedes, sigo siendo periodista, pregunto y pregunto desde hace años”, señaló.

La periodista dirigió un mensaje a las escritoras en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este domingo. “Sí, soy feminista, me siento muy ligada a las mujeres de México; a las escritoras les digo que sigan, que trabajen, que no lo dejen, porque tienen muchísimo qué decir; en México hay grandes zonas sin explorar”, aseguró la periodista.

Asimismo, Poniatowska indicó que le gustaría escribir un libro sobre mujeres vendedoras, porque persiste la inclinación de abordar a las “mujeres que pasan desapercibidas”. “Pienso mucho en las vendedoras, que ahora ya les pusieron un banquito, pero antes estaban paradas todo el santo día en las grandes tiendas; las tenían de pie”.

Elena Poniatowska, en la FILCO. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Dijo también sentir gran admiración por la presidenta Claudia Sheinbaum. “La conocí muy joven en la UNAM, era una muchacha muy abierta y entrona”.

Gerardo Valenzuela Nava, presidente de la FILCO, aseguró que el encuentro ha proyectado a Coyoacán a nivel internacional, y que es una tarea realizada desde el esfuerzo de la sociedad civil. “Luego de cinco años, lo podemos afirmar, la cultura sí puede crecer, puede ser autosustentable y convocar a multitudes sin perder su profundidad”.

El encuentro contará con900 sellos editoriales, 250 casas editoriales y casi 2 mil invitados que participarán en 350 actividades. Algunos escritores que participarán son Irvine Welsh, José Luis Peixoto, Laura Restrepo y Juan Villoro. Las actividades son gratuitas y terminan el 15 de marzo.