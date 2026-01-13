Luego de que el influencer Señor Blue difundiera en su página de Facebook el presunto hallazgo arqueológico de una tumba de origen mixteca en la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, el INAH condenó los hechos e hizo un llamado a comunicadores y a la ciudadanía a no difundir imágenes de sitios arqueológicos no abiertos al público.

Las imágenes compartidas por Señor Blue muestran a pobladores manipulando lo que parecen ser vestigios arqueológicos, entre ellos cajetes, vasijas, un par de esculturas de piedra y una pieza de oro. En otras imágenes se ven algunos pozos de excavación, palas y cajas.

La primera publicación del hallazgo se realizó el sábado pasado a las 19:53 horas. En la descripción, el influencer detalló que el hallazgo se realizó “de manera fortuita”.

El domingo, a las 13:31, la página de Facebook del Centro INAH Oaxaca publicó un comunicado, en el que se recalcó que la manipulación de vestigios arqueológicos es un delito condenado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En el comunicado, el INAH hizo un llamado a la población a no entrar a zonas arqueológicas no abiertas al público y rechazó la difusión de material audiovisual de sitios en actual investigación o en resguardo, sin autorización previa, “con el único fin de monetizar haciendo uso del patrimonio de la nación”.

Fue a través de la caja de comentarios de la publicación donde Señor Blue emitió una respuesta a la polémica, esto luego de la postura emitida por el Centro INAH Oaxaca.

“En todo buscarán lo negativo los frustrados, hasta mi culpa es algo tan extraordinario, y aún así desean el mal para las personas que encontraron algo mágico; estoy preparado y tengo los recursos para defender algo tan increíble”, escribió. “Próximamente expondré la venta de piezas arqueológicas de parte de los trabajadores del INAH”, añadió.

En los comentarios, la opinión sobre el hallazgo fue dividida, ya que hubo quien felicitó a Señor Blue por los hechos, y otros que los rechazaron y que incluso le advirtieron que lo que hizo él junto con los pobladores es un delito federal.

El Centro INAH Oaxaca informó también que desde el sábado mantienen contacto con miembros y autoridades de San Pedro Jaltepetongo, y agregaron que un especialista acudirá a la región para verificar la autenticidad del hallazgo.