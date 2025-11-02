Lee también: ¿Por qué la canción "Bésame mucho" es universal?

A menudo recuerdo

el rostro de mi madre durmiendo

hace muchos años.

Sobre la plácida cama

su cuerpo tendido,

consciente era otra muy distinta.

La observaba desde el margen de mi niñez:

cómo levantaba la mano

y medía el ángulo.

Mi madre,

la que despierta nunca me quiso,

me abrazó una vez en sueños.

Pero no logro recordar

si era ella la que soñaba o yo.