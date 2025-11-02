Más Información
Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo; instruye envío de apoyo federal
Gran Desfile de Día De Muertos 2025 convoca a más de un millón 450 mil personas, informa Gobierno de CDMX
Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos
Lee también: ¿Por qué la canción "Bésame mucho" es universal?
A menudo recuerdo
el rostro de mi madre durmiendo
hace muchos años.
Sobre la plácida cama
su cuerpo tendido,
consciente era otra muy distinta.
La observaba desde el margen de mi niñez:
cómo levantaba la mano
y medía el ángulo.
Mi madre,
la que despierta nunca me quiso,
me abrazó una vez en sueños.
Pero no logro recordar
si era ella la que soñaba o yo.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]