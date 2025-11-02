Más Información

NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido entre Mavericks y Pistons?

Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo; instruye envío de apoyo federal

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

Ella es Fernanda Yamileth, la "catrina quinceañera" del Desfile de Día de Muertos 2025

Gran Desfile de Día De Muertos 2025 convoca a más de un millón 450 mil personas, informa Gobierno de CDMX

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

A menudo recuerdo

el rostro de mi madre durmiendo

hace muchos años.

Sobre la plácida cama

su cuerpo tendido,

consciente era otra muy distinta.

La observaba desde el margen de mi niñez:

cómo levantaba la mano

y medía el ángulo.

Mi madre,

la que despierta nunca me quiso,

me abrazó una vez en sueños.

Pero no logro recordar

si era ella la que soñaba o yo.

