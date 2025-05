Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, dice que el desalojo del Multiforo Alicia, durante un concierto del artista vasco Fermin Muguruza, realizado anoche por el ejército y la policía fue una acción “pasada de lanza”.

“Evidentemente fue una mala operación, por decir lo menos. Las averiguaciones están en función por quien dió la orden, la orden tan equivocada, tan absurda. No sólo porque así no se debe de hacer con ningún espacio cultural independiente, sino porque también el Alicia, caramba, es icónico. No se puede comprender la cultura de la Ciudad de México sin el Alicia. Fue una acción absolutamente equivocada, pasada de lanza”, afirma la funcionaria en entrevista con EL UNIVERSAL.

En comunicados oficiales de dependencias como Secretaría de Gobernación, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y funcionarios como la secretaria de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, han lamentado lo ocurrido, pero no mencionan de forma explícita que el ejército estuvo involucrado”, si acaso se menciona la presencia de policías de la Ciudad y “elemento federales”. Ante la pregunta sobre si hay instrucciones para no decir la palabra “ejército”, Ana Francis Mor lo niega.

“La Secretaría de Seguridad nos va a informar en su momento cuál fue, digamos, la equivocación de la línea de mando, etcétera. Por lo pronto, como ya informó el secretario Pablo (Vázquez Camacho), los mandos están separados de su cargo, lo cual es muy bueno”, agrega.

Sobre cuál fue el motivo del desalojo, la funcionaria dice que por parte del gobierno de la ciudad “no hay ninguna razón” para que cierre el Multiforo Alicia, que el espacio “no estaba rompiendo ninguna ley” y que la única autoridad que podría haber clausurado es el Invea (Instituto de Verificación Administrativa) y “ni estuvo ahí”.

“Estamos en comunicación con Nacho (Pineda, fundador del Multiforo Alicia) y con el lugar nada más para verificar que por supuesto que hoy puede abrir, no hay ninguna razón para que esté cerrado”. Sin embargo, Ana Francis Mor aún no ha tenido comunicación con el artista Fermin Muguruza y seguirán intentando.

Sobré qué hará la dependencia para garantizar que un desalojo por militares no vuelva a ocurrir, la secretaria dijo que hará un mesa de trabajo, para tener protocolos y que las autoridades para que “aprendan a diferenciar que es un espacio cultural”, porque es una figura diferente al bar y al antro, y seguir trabajando con el registro de Espacios Culturales Independientes.

La secretaria dice que la respuesta desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para apoyar a la cultura es “clara y contundente”, que “sobra decir que vengo de este movimiento” y recordó que cuando fue diputada participó en la creación de la Ley de Espacios Culturales Independientes.

