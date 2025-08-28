Si uno pone atención en un paseo por la Ciudad de México podrá encontrarse con valiosos testigos de lo que fue el Art déco, movimiento artístico que este año celebra su centenario, pues en 1925 se llevó a cabo la Exposition internationale des arts décoratifs et industriels, en París, de donde tomó su nombre.

Edificio Ermita

Art déco en la Ciudad de México. Edificio Ermita. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Especialistas señalan que es complicado determinar cuándo llegó este estilo a México. Louise Noelle, investigadora en arquitectura del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, explica que en realidad el nombre “Art déco” comenzó a usarse años después.

Edificio La Nacional

Art déco en la Ciudad de México. Edificio La Nacional. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

El movimiento artístico surge de una propuesta “radical”, describe Noelle, en la que se elimina la decoración de épocas pasadas. “A principios del XIX se hacían edificios ya con estructuras modernas, pero se les decoraba con estilos neogótico, neobizantino, neoclásico”.

Los artistas del art déco

En la Ciudad de México hay muchos ejemplos de arquitectura art déco, creados principalmente por los arquitectos Juan Segura, creador del Edificio Ermita (Av. Jalisco 125, Hidalgo); Francisco J. Serrano, la mente detrás del famoso Edificio Basurto (Av. México 187, Hipódromo); Federico Mariscal, responsable del vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, y Manuel Ortiz Monasterio, quien diseñó La Nacional, ubicado justo frente al Palacio y que actualmente alberga una tienda departamental.

Cine Orfeón

Art déco en la Ciudad de México. Cine Orfeón. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

Edificio Basurto

Art déco en la Ciudad de México. Edificio Basurto. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Edificio de la Secretaría de Salubridad

Art déco en la Ciudad de México. Edificio de la Secretaría de Salubridad. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Edificio de la Fundación Mier y Pesado

Art déco en la Ciudad de México. Edificio de la Fundación Mier y Pesado. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

Con información de Frida Juárez

