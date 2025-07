La arquitectura que traza futuros: del lápiz a la inteligencia artificial

Por Bruno Bellota Noguera y Alejandro Rivadeneyra Herrera

La inteligencia artificial (IA) ha trascendido la ciencia ficción para integrarse en nuestra vida cotidiana, cuyo impacto en la arquitectura ha sido rápido y, para muchos, desconcertante. Programas capaces de generar propuestas espaciales o visualizar atmósferas complejas en segundos a través de imágenes o videos, están redefiniendo los procesos creativos en el diseño de proyectos. Esta irrupción ha generado inquietudes, cuestionamientos y, al mismo tiempo, nuevas posibilidades para el quehacer arquitectónico.

Cocreación proyectual: La mano que piensa y la IA

Ante el panorama anterior, el Seminario de Titulación del Taller Jorge González Reyna de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se ha cuestionado de manera urgente: ¿cómo formar a un estudiante de arquitectura en una era donde el pensamiento humano coexiste y en cierta medida compite con sistemas que simulan creatividad? La respuesta se ha materializado en un seminario que integra la IA como parte fundamental de los procesos proyectuales. Esta iniciativa académica no busca reemplazar la práctica tradicional, sino revisarla, ampliarla y enriquecerla a la luz de las tecnologías emergentes. Desde el análisis territorial y la investigación proyectual hasta la exploración formal, este espacio académico propone una visión crítica e integrada de la IA como una herramienta de diseño.

Sin embargo, esta transformación tecnológica no implica abandonar lo esencial del oficio arquitectónico. A pesar de la apertura que existe hoy día, hacia estas nuevas herramientas digitales, el dibujo a mano reafirma su posición como un acto de pensamiento en sí mismo. Lejos de ser una técnica obsoleta, se concibe como una práctica viva capaz de expresar lo intangible, una herramienta insustituible y profundamente humana en los procesos de conceptualización, diseño y comunicación arquitectónica.

Hacia una pedagogía proyectual en la era de la IA

La enseñanza del proyecto arquitectónico no está en crisis, sino en una profunda transformación que exige tiempo y reflexión. Los docentes de hoy tienen la responsabilidad de formar arquitectos capaces de dialogar con la IA sin delegar en ella su sensibilidad, su ética, ni su imaginación; profesionales que comprendan que entre un trazo a lápiz y el uso de una inteligencia artificial existe un acto de co-creación; y que la IA no es simplemente una app, sino una habilidad que requiere criterio, discernimiento y conciencia de sus alcances y limitaciones. Enseñar a proyectar en la actualidad implica cultivar una inteligencia expandida, donde lo humano y lo artificial no se sustituyen, sino que se interpelan mutuamente.

No obstante, el riesgo de una automatización sin sentido es latente; por ello, desde la academia resulta imprescindible enfatizar la dimensión ética y pedagógica en el uso de la inteligencia artificial. En este contexto, cobran relevancia nociones como "la mano que piensa" de Juhani Pallasmaa, o "dibujar como acto de pensamiento" de Alberto Campo Baeza. Este último, afirma que "dibujar es pensar con la mano" y que toda idea arquitectónica debe surgir "desde el cuerpo que imagina, desde la mano que traza".

Conclusión

La enseñanza del proyecto no enfrenta una amenaza, sino una oportunidad histórica, este es el momento para re-imaginar cómo pensamos, diseñamos y enseñamos arquitectura. La inteligencia artificial no debe verse como una receta a seguir, sino como una herramienta que despierta nuevas preguntas, nuevas formas de imaginar y nuevas maneras de proyectar. No viene a reemplazar nuestra creatividad, sino a expandirla. Lo esencial es que cada estudiante comprenda que la arquitectura del futuro necesita mentes críticas, sensibles y éticas, capaces de dialogar con la tecnología sin renunciar a su voz propia.

Como dijo Juhani Pallasma:

“La mano capta la cualidad física y la materialidad del pensamiento y la convierte en una imagen concreta. En el arduo proceso de proyecto, la mano a veces toma las riendas en el sondeo de una visión, con un vago presentimiento de que finalmente se convertirá en un boceto, en una materialización de una idea”.