A ocho años del sismo de 2017, el rescate del Centro SCOP no se ha logrado, aun cuando para 2025 se le asignara un presupuesto de 2 mil 48 millones 988 mil 712 pesos para lo que sería el Parque del Muralismo Mexicano, y que abarca también 2026: 257 millones de pesos, los cuales no aparecen ya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año.

En un estado desfavorable se encuentra el complejo de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para resguardar obras de arte con declaratoria de Monumento artístico, con algunos de los murales en el suelo, embodegados con estructuras prefabricadas y otros expuestos a la intemperie porque sus protecciones se han vencido.

El edificio de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) fue un ejemplo de integración plástica —“es una de las obras más destacadas de la arquitectura del siglo XX”, se lee en la declaratoria que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en octubre de 2023—, pero en el terremoto de 1985 colapsaron tres de sus pisos y en 2017 sufrió daños estructurales.

Con información de Frida Juárez Bautista

